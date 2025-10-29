La reforma laboral que prepara el Gobierno de Javier Milei volvió a encender el debate entre quienes advierten por un retroceso en los derechos de los trabajadores y quienes la defienden como una herramienta necesaria para formalizar empleo y dinamizar la economía.

En diálogo con la 750, la exministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos, el abogado laboralista Gustavo Ciampa, y el apoderado de La Libertad Avanza en Santa Fe, Marcos Peyrano, expusieron visiones enfrentadas sobre el alcance de la iniciativa.

Por su parte, Olmos sostuvo que el proyecto “es una reiteración del intento de destrucción de los derechos laborales en Argentina”, y lo comparó con políticas de la última dictadura.

“La ley de contrato de trabajo no es dogmática, es un sistema de negociación. Permite que intervengan el Estado, los trabajadores y los empleadores para nivelar la cancha”, explicó. Para la exfuncionaria, el neoliberalismo busca imponer “contratos de adhesión” donde el trabajador acepta condiciones bajo amenaza de desempleo.

Además, recordó que “el mayor crecimiento del empleo registrado fue entre 2004 y 2011” y aseguró que “no hay un solo ejemplo de que la precarización genere trabajo”.

En la misma línea, el abogado laboralista Gustavo Ciampa señaló que “los períodos en los que se mejoraron los derechos laborales fueron también los de mayor generación de empleo”.

El letrado criticó el capítulo laboral incluido en la Ley Bases y afirmó que “la política laboral del Gobierno fracasó”. “Se dijo que era para generar empleo y se destruyó. Los pocos que se generaron fueron en su mayoría no registrados”, expresó.

Ciampa repasó las sucesivas reformas de los años noventa, cuando “se empezó con un seis por ciento de desocupación y se terminó con un 21 por ciento”, y consideró que “no creo que la gente haya votado para trabajar 12 horas por día o fraccionar vacaciones”.

Desde el oficialismo, Marcos Peyrano -apoderado de La Libertad Avanza en Santa Fe y asesor jurídico de la diputada Romina Diez- defendió la iniciativa y sostuvo que el sistema laboral argentino “funciona mal”.

“El 50 por ciento de la fuerza laboral está en negro. Eso implica cero ART, cero aportes y cero cobertura. Hay que generar un cambio para que esa masa se incorpore al mercado legal”, argumentó. Según el abogado, la reforma “no busca esclavitud, sino adecuar las normas a un mundo que cambió”.

Peyrano explicó que la propuesta contempla “mayor flexibilidad y segmentación” para las pymes, que -dijo- son las principales generadoras de empleo.

“Si una empresa puede pagar una indemnización en cuotas, pierde el miedo a tomar empleados en blanco. Y los jóvenes ya no piensan en trabajar ocho horas de lunes a viernes: quieren horarios flexibles, trabajar desde casa o por productividad”, señaló.