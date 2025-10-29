Para Sabrina Impacciatore, hay tres placeres clave en la vida. Ella los enumera con sus dedos bien cuidados, fijando en mí una mirada de ojos ahumados. “Allora”, comienza. “Por supuesto, el sexo es el mayor placer. Luego está la comida. Y después, la actuación.” La estrella italiana, conocida por su destacada interpretación de la neurótica gerente del hotel Valentina en The White Lotus, explica que estos placeres tienen una cosa en común: “Son momentos en los que perdés tu sentido del yo. Es como tocar el paraíso.” Las lágrimas comienzan a llenar sus ojos. “Actuar, para mí, es olvidar quién soy. Es ir a un lugar en el que nunca he estado antes, conocer humanos en ese lugar y descubrir la vida. Es un momento de gran conexión. Es...” Su voz se quiebra. “Un orgasmo.”

No debería sorprender que la desmedida pasión de Impacciatore sea lo que la ha hecho famosa, al menos internacionalmente. Después de décadas de trabajo en la industria de la televisión y el cine italianos, canalizó todo ese fervor, excentricidad y profundidad de sentimientos en el personaje de Valentina en The White Lotus, ganando millones de fanáticos por su interpretación como una mujer solitaria, estresada y feroz en medio de un despertar sexual. Su línea improvisada, donde le dice a la multimillonaria Tanya, interpretada por Jennifer Coolidge, que se ve como “¡Peppa Pig!”, se convirtió en un meme instantáneo. Poco después, recibió una nominación al Emmy.

Nos hemos encontrado en el centro de Londres para discutir su papel en el nuevo falso documental estadounidense de Sky, The Paper (un spinoff de la remake estadounidense de The Office). Todo en ella es grande y brillante. Los labios. Bum. Los ojos. Bum. El cabello. ¡Bum! Después del lloroso comentario sobre el orgasmo, Impacciatore, de 57 años, señala a su sonriente publicista, que está sentado detrás de nosotros, y explica que, después de un largo día de entrevistas, él está contento con lo que ella está diciendo. “Se ha desmayado tres o cuatro veces por las cosas que he dicho a los periodistas antes. Ahora, le estoy devolviendo un poco de calma en su corazón.” Si esto se considera un territorio seguro para las entrevistas, entonces me encantaría pasar tiempo con Impacciatore con el grabador apagado.

La entrevista tiene lugar en una sala que ha sido decorada para parecerse al set de The Paper, que sigue a los empleados de un periódico del Medio Oeste en apuros. El programa es muy divertido, incluso si su mensaje sobre el estado del periodismo moderno es, a veces, bastante sombrío. Impacciatore interpreta a Esmeralda Grand, Reina del Clickbait, cuyo trabajo más orgulloso es un artículo titulado “No vas a creer cuánto le dio de propina Ben Affleck a su chofer”. Entre un elenco de excelentes actores cómicos -incluyendo a Domhnall Gleeson como el nuevo editor Ned Sampson y a Tim Key como el estratega empresarial Ken Davies-, Impacciatore es la joya demoniaca del programa. Como Esmeralda, es una constante amenaza y saboteadora, frustrando los esfuerzos de Ned por mejorar el periódico a cada paso, y todo con un muletilla encantadoramente suelta: “¡No seas tan autocagador!” le recrimina a su nuevo jefe.

Al principio, Impacciatore estaba preocupada por no poder hacer que el personaje fuera simpático. “Pensé, ‘Oh Dios mío, ella es realmente malvada. ¿La gente me va a odiar?’” Para hacer a Esmeralda “de alguna manera entrañable”, Impacciatore canalizó a Tweety, el pequeño pájaro amarillo de los dibujos animados de Looney Tunes, que aterroriza al gato Silvestre. “Para mí, así es ella.” A simple vista, entonces, un verdadero desastre. Pero por dentro, en realidad bastante dulce.

Realmente no se aleja demasiado de Valentina, el papel que le cambió la vida. Impacciatore había estado actuando más de 25 años antes de que The White Lotus la lanzara al escenario mundial. Nacida en Roma, se unió a una compañía de teatro local de adolescente y estudió con un entrenador visitante del Actors Studio, la escuela neoyorquina de actuación de Método. Su momento decisivo en Italia llegó cuando estaba en sus veinte, en el set del popular programa de variedades de los años 90 Non è la Rai, donde realizó sketches de comedia y su propia canción, “Né donna né bambina” (en inglés, “Ni mujer ni niña”). Esto la convirtió en una leyenda de la televisión italiana y en un ícono queer instantáneo.

También tuvo papeles tempranos en las comedias de televisión Disokkupati y Le Ragioni del Cuore, así como en la película de Gabriele Muccino El último beso. Durante esos años, dice, su popularidad entre la comunidad queer se volvió más “palpable”. No porque necesariamente estuviera interpretando roles queer, sino porque, en sus palabras, encarnaba un sentido de “libertad” y de “superar la inseguridad”. “Tenía muchos complejos,” dice, fijando de nuevo su mirada en mí. “Me sentía fea, insegura, nunca suficiente, y canalicé todas estas debilidades en mi arte. Creo que era una forma de exorcizar mis miedos, pero de alguna manera, las personas queer sentían lo mismo.”

The White Lotus.

Impacciatore continuó trabajando -aunque no tanto como quisiera- durante los años 2000 y 2010, apareciendo en la comedia histórica Napoleon and Me y otra película de Muccino, A casa tutti bene, pero encontró que la industria italiana era limitante. “Es un mercado muy pequeño”, dice. “Es como un pequeño pastel que tenés que compartir con tantas personas, así que por supuesto que no me sentía completamente satisfecha.”

Hace cinco años, no mucho después de cumplir 50 años pero antes de ser elegida para The White Lotus, alguien “muy importante” de la industria italiana le dijo a Impacciatore que no habría más papeles para ella porque era demasiado vieja. “¿Podés imaginarlo?” dice. “Si lo pienso, me enojo en medio segundo. Me dijeron, ‘Preparate para morir, porque no vas a trabajar.’” Después de ese comentario aplastante, y desalentada aún más por la pandemia de Covid y su impacto desastroso en muchas producciones, consideró dejar la actuación. Pero un día, fue invitada a audicionar para Valentina. “Todavía estoy procesando lo que pasó con The White Lotus, porque es tan grande”, dice. “Todavía se siente irreal.”

Aunque realmente ha disfrutado “recibir amor” de los fanáticos de The White Lotus, ha encontrado incómodo estar en el ojo público a veces. “Sin duda, hay un precio que pagar, porque soy un espíritu muy, muy salvaje.” Me lanza una mirada grave. “Muy salvaje. Así que no me gusta mucho estar en el centro de atención. Me encanta ser invisible y espiar a la gente.”

Pero está agradecida de trabajar en producciones estadounidenses y tener una amplia variedad de papeles a su disposición. A continuación, tendrá un papel en el drama de Julian Schnabel In the Hand of Dante, y aparecerá en una película aún sin título de Zoey Deutch y Jon Hamm sobre Hollywood. “Todo esto le da un sentido más profundo a mi vida, ¿sabés? No tuve hijos. Y un hijo puede darte este sentido de, no sé, continuidad, o de ser inmortal. Y eso es lo que la actuación es para mí.”

La incursión de Impacciatore en el mercado estadounidense también le ha proporcionado una vida que todavía no puede creer que sea la suya; mientras filmaba The Paper en Los Ángeles, pudo permitirse quedarse en una hermosa casa. “Tengo que confesar que es la primera vez que puedo alquilar una gran casa con piscina, todo por mí misma, con mi propio dinero,” dice. “Durante los primeros 10 días de estar en esta casa, volvía a casa y lloraba cada noche.”

Fue mientras estaba en Los Ángeles que Impacciatore tuvo un encuentro con una celebridad en un restaurante que nunca olvidará. Al Pacino estaba sentado en la mesa de al lado. Logró resistir la tentación de acercarse al actor de El Padrino durante toda su cena, pero luego, cuando él se levantó para irse, ella se apresuró a acercarse a él. “Mi cuerpo decidió por mí, no yo,” dice. “Fui hacia él, y me arrodillé. Le dije, ‘Gracias maestro, gracias por toda la belleza, por toda la inspiración, por todo lo que has agregado a mi vida.’ ¿Y sabés qué pasó? El rey. Se arrodilló y me abrazó, y durante unos minutos, ambos nos abrazamos arrodillados. ¿Crees que alguna vez olvidaré esto? Nunca. Podría morir muy feliz.”

Impacciatore es tan teatral en la vida real como lo es en la pantalla. Aun así, no soporta ver sus propias actuaciones una vez grabadas. Cuando hablamos, la premiere de The Paper aún no ha tenido lugar. “Oh no, no me vi,” dice, con el rostro lleno de terror. “Estoy tratando de evitarlo. Desesperadamente evitando. Cada vez, trato de no verme hasta que sea realmente necesario, hasta que sea la premiere. Veremos qué sucede entonces. Ojalá no me sienta enferma frente a la gente. Porque eso sería muy embarazoso.”

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.