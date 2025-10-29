La International Football Association Board (IFAB), entidad responsable de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, anunció que en enero de 2026 debatirá una serie de posibles cambios en el reglamento, entre ellos una modificación clave en la utilización del VAR.

El tema central será la posibilidad de que el videoarbitraje pueda intervenir en casos de expulsiones por doble amonestación, algo que actualmente no está permitido dentro del protocolo. Según el informe publicado tras la última reunión de los Paneles Asesores Técnicos y de Fútbol, se propondrá oficialmente que los árbitros de video tengan la facultad de revisar segundas tarjetas amarillas mostradas de manera incorrecta.

La medida será evaluada el 20 de enero en Londres, durante la Reunión Anual de Negocios del organismo. Además, la IFAB debatirá nuevas normas para agilizar el ritmo de los partidos, entre ellas la extensión de la reciente regla que sanciona con córner en contra a los arqueros que retengan el balón más de ocho segundos, para aplicarla también en saques de banda y de arco.

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de revisar la ley del fuera de juego, con el objetivo de favorecer un fútbol más ofensivo. Sin embargo, el comité consideró que la cuestión “requiere más análisis y pruebas antes de tomar una decisión definitiva”.

Estas discusiones se suman a las reformas ya probadas durante la última temporada, como la limitación del diálogo con los árbitros únicamente a los capitanes, la comunicación en vivo de las decisiones VAR para todo el estadio y la tarjeta verde que se ensayó en el último Mundial Sub-20, donde los entrenadores podían pedir la revisión de jugadas específicas.

En caso de aprobarse, la revisión de la segunda amarilla sería uno de los cambios más significativos desde la creación del VAR, ya que permitiría corregir errores que hasta ahora derivaban en expulsiones injustas sin posibilidad de revisión.

De esta forma, la IFAB busca modernizar el reglamento y adaptar el arbitraje a las nuevas demandas del fútbol actual, combinando tecnología, justicia y fluidez en el desarrollo del juego.