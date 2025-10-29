El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este martes la creación de la nueva moneda conmemorativa de la Copa del Mundo FIFA 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, y desató la polémica. Sucede que, la pieza está pensada para conmemorar el segundo gol de Diego Armando Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México ‘86, pero paradójicamente evitaron nombrar al astro del fútbol. Las críticas no tardaron en llegar, incluso las hijas del "10" alzaron la voz.

Ante la ola de críticas, desde el Banco Central le restaron importancia a la situación y descartaron que haya una polémica alrededor de la nueva moneda: "No hay nada extraño. Es un cuidado para no tener ningún problema con los derechos. No hay ninguna decisión ni política ni simbólica, solamente un tema de derechos“.

Sin embargo, Dalma y Gianinna Maradona no pasaron por alto lo sucedido e hicieron mención de la omisión del BCRA sobre el exjugador y apuntaron contra la explicación que brindaron desde el organismo.

La primera en pronunciarse fue Gianinna que posteó en su cuenta de Instagram una foto del festejo de Diego luego de marcar el tanto en el que dejó en el camino a cinco jugadores ingleses después de arrancar en su propio campo. “Lo necesitan. Lo usan. Lo ningunean y NO LO QUIEREN NOMBRAR”, escribió en la historia.

Por su parte, Dalma replicó el posteo de su hermana y sumó: “Estas cosas lo hacen cada vez más grande”.