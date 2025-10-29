El equipo económico se había empecinado en no comprar dólares a través del Banco Central hasta que la cotización no tocara el piso de la banda cambiaria, pero el relato oficial empezó a cambiar este miércoles, producto de las presiones de los organismos internacionales y de Estados Unidos. La entidad que oficia de autoridad monetaria se estaría preparando para retomar la acumulación de reservas internacionales en 2026. Así lo confirmó el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante una presentación en Washington en la que detalló la hoja de ruta monetaria del gobierno para los próximos meses.

Werning sostuvo que la economía atraviesa una fase de transición, luego de dejar atrás la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. Ese mecanismo, según mencionó, fue reemplazado por un esquema de “emisión cero” apoyado en la baja del gasto público, un presupuesto equilibrado y el ajuste en los agregados monetarios. Según el funcionario, ese ancla fiscal permitió contener la inflación en los últimos meses y moderar parcialmente el apetito dolarizador. No obstante, el funcionario omitió que la contracara de estas medidas fue un ajuste brutal para la economía real.

De cara a la próxima etapa, el plan del equipo económico contempla una “remonetización” de la economía, es decir, una reintroducción gradual de pesos sin generar presiones inflacionarias, según los funcionarios del gobierno.



Para lograrlo, el Banco Central analiza volver a comprar divisas sin esterilizar, es decir, sin absorber la emisión generada por esas compras. En otras palabras, las reservas crecerían al mismo ritmo que se expande la base monetaria, siempre y cuando exista una demanda genuina de pesos.

Según el documento presentado en Estados Unidos, “el dinero externo —a través de compras de reservas— será clave para sostener el crecimiento de la demanda de dinero en moneda local”. Ese proceso dependerá del acceso a nuevas fuentes de financiamiento y de la llegada de dólares del exterior. El Gobierno confía en que la baja del riesgo país y la mejora del clima financiero tras las elecciones legislativas aceleren esos flujos.

De todas formas, en el mercado persisten dudas sobre el mecanismo que utilizará el Central para recomprar reservas. En la actualidad, el esquema de bandas cambiarias solo permite intervención en la parte inferior del corredor cambiario, algo que limita la capacidad de acción del Central. Una alternativa sería utilizar al Tesoro para realizar compras en bloque en el Mercado Libre de Cambios, replicando operaciones que ya se ejecutaron este año.

Calma cambiaria

En tanto, tras el rebote del martes, el dólar mayorista volvió a aflojar presiones este miércoles y cayó 34 pesos hasta 1436. El tipo de cambio oficial se volvió a ubicar lejos del techo de la banda cambiaria y se moderó la presión sobre las reservas. En el Banco Nación, el minorista cerró a 1460 pesos, mientras que el paralelo retrocedió 10 pesos y se vendió a 1460 en el mercado informal.

Entre los dólares financieros, el MEP bajó 0,6 por ciento, hasta los 1469, mientras que el contado con liquidación (CCL) se mantuvo prácticamente estable en 1485. En los contratos de dólar futuro también se observaron bajas, con descensos de hasta 2,5 por ciento para marzo de 2026. El tipo de cambio esperado para diciembre se ubica en torno a los 1515 pesos.

En tanto, el índice S&P Merval trepó 4,9 por ciento y se consolidó por encima de 2,8 millones de puntos, acumulando una suba superior al 40 por ciento en dólares en solo tres jornadas. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) continuaron su rally, con subas de hasta 13,7 por ciento encabezadas por Edenor, Supervielle, Pampa Energía y Galicia.

Los bonos globales y bonares avanzaron hasta 2,3 por ciento, lo que empujó al riesgo país a un cierre en 673 puntos. Para los analistas, la combinación de señales fiscales, expectativas de mayor gobernabilidad política y un escenario internacional más benigno explica el nuevo apetito por los activos argentinos.



