La defensa del gendarme Héctor Guerrero, acusado de herir brutalmente al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo, negó que el efectivo haya "disparado intencionalmente” al grupo de manifestantes entre los que se encontraba el reportero gráfico.

Los abogados del gendarme negaron, además, que fuera el autor del impacto que recibió Grillo y también desestimaron que “ese tipo de disparo” de forma horizontal estuviera prohibido por los manuales y protocolos “para el uso de las pistolas lanzagases”.

Estas declaraciones sucedieron durante la audiencia realizada ayer en la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, mediante el recurso de apelación que presentaron los abogados de Guerrero contra el procesamiento que dictó la jueza María Servini el 7 de octubre.

Desde la querella, las abogadas Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Claudia Cesaroni, directora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), “rebatieron” una a una estas “falsedades” y solicitaron “que se le confirme el procesamiento a Guerrero” y que el caso se encamine hacia la etapa de juicio oral.