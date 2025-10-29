Las bancadas de LLA y el PRO caminan hacia la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados que les permitirá alcanzar la primera minoría, lo que le facilitará al oficialismo la sanción de las iniciativas estructurales que impulsa el Gobierno.

Esa conjunción de bloques alcanzará 115 diputados, de los cuales 81 son de la Libertad Avanza y 24 del PRO. De esta manera, el oficialismo alcanzaría la mayoría en las comisiones y la presidencias de esos cuerpos parlamentarios, que son la llave para sancionar las leyes y reformas a las que apunta el gobierno libertario. El armado de ese interbloque comenzó a diseñarse en un encuentro que mantuvieron hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, y el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo. Fuentes parlamentarias indicaron que Ritondo señaló que no tiene intención de ser presidente de la Cámara de Diputados, el cuerpo en el que se encamina a ser reelecto el riojano Menem, en duda los días previos a las elecciones.

Ritondo buscaría contener a los diputados debido que hay un grupo de legisladores bullrichistas qie buscaban armar otra bancada dentro del interbloque, bajo el impulso de Damián Arabia. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está “ayudando” a Ritondo para mantener unida la bancada, que está conformada por legisladores encolumnados detrás de la funcionaria y con unos 14 que responden, por su parte, al presidente del PRO bonaerense.

En relación al juego que hará el triunfante Diego Santilli, señalaron que solo será legislador ya que trabajará en una agenda que le preocupa mucho más: llegar al 2027 con chances de candidatearse para gobernador de la provincia de Buenos Aires. En declaraciones, no reparó en disimulos, y confirmó de sus aspiraciones para convertirse en gobernador.