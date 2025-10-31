Hay algo espectral que surge del gesto de desmantelar una casa, una presencia inaudita, invisible que se imagina entre las cosas como si el movimiento que deja a la casa desnuda hiciera aparecer un cuerpo que no vemos pero que habita como una potencia, una imagen inasible.

En El polvo, el documental de Nicolás Torchinsky, ese desmontaje de una casa después de la muerte de quien la habitó hace de cada objeto un elemento de la narración. Si le Nouveau roman francesa contaba a partir de las cosas para generar una distancia, una forma de objetivismo, aquí los restos de objetos, la pelusa que dejan los muebles y muy especialmente las cartas guardadas, las anotaciones que envuelven una moneda y la ropa brillante junto con las pelucas hacen a la emocionalidad de la figura evocada.

Nicolás Torchinsky cuenta a partir de los objetos, de ese destripamiento del departamento donde vivía su tía, la biografía de una mujer trans que parece escribirse entre la ropa que usaba para sus representaciones y las pelucas que le proporcionaban ese pasaje hacia su identidad como mujer. Juli Regina Romero fue una actriz que transitó el under y los escenarios de Buenos Aires desde los años 70 hasta su muerte en el año 2016.

Durante las escenas que transcurren en la casa no vemos los rostros de las personas que descubren en los objetos la vida de esa mujer muerta mientras conversan o responden a las preguntas del director. Esa constelación familiar formada principalmente por María Luisa Varela y Santiago Torchinsky está guiada por un cuidado y un amor hacia July que se expresa en el modo de desplazarse, en el tratamiento hacia los objetos, en la sensibilidad que les permite nombrarla sin evitar la contradicción en torno a su género. A veces la mencionan como Julio porque parte de la memoria de ese vínculo es anterior a la transición de July como mujer. Lejos de sentirse como un acto irrespetuoso habla de esa historia y de ese conocimiento de una persona amada como si ese hombre que fue no pudiera borrarse en sus recuerdos.

La decisión de darle a la cámara un protagonismo narrativo, de jugar con un fuera de cuadro que no nos permite identificar la totalidad de los personajes involucrados entre los que se encuentra el director de la película, instala la posibilidad de pensar la dimensión de la identidad desde ese borramiento del rostro pero también genera una narrativa espectral que se construye a partir de las voces. En este punto podríamos pensar en una leve disociación entre lo que vemos y esa voz que puede mezclarse o conjugarse entre las cosas pero que no responde a una cara. Si bien la entidad de personaje permanece, en esa lectura surge la pregunta o conflicto del film en torno a la manera de pensar o encarnar una identidad.

Emanuel Lévinas decía que el rostro es lo que no se puede matar y establecía una lectura ética de la alteridad. En el rostro nos encontramos con el otro, lo reconocemos. Allí se funda su humanismo y la responsabilidad frente a ese otro. El rostro que vemos durante el film es el de la persona ausente a partir de las fotos y los videos de sus obras. El cuerpo que ya no está se convierte en la figura que determina a los otros cuerpos a los que identificamos por partes, fragmentados, sin una noción de totalidad salvo por la voz que nos permite imaginar algo de su figura. Que ellos queden fuera de cuadro potencia el protagonismo de July.

El permanecer en ese espacio (más allá que se establece un diálogo con la grabación en video de la representación de Una visita inoportuna o el cuchillo de rosbif de Copi en la versión dirigida por Gabriel Rappanello en el teatro La comedia en el año 2006 en la que July interpretó el personaje de Regina Mortis), le da una impronta teatral al documental. El procedimiento, con sus variantes, también se encuentra en el film Little girl blue (2023) de Mona Achache que también transcurre en el estudio de su madre, la fotógrafa Carole Achache y es a partir de las cartas, grabaciones y fotos que la hija reconstruye su historia.

El uso de la grabación de los mensajes que todavía se conservaban en el contestador automático de July sirven para terminar de armar una estructura fragmentaria, como si fueran los objetos los que propusieran el recorrido narrativo a partir de lo que denotan y señalan, de las asociaciones que propician. Es interesante que ese cuerpo que transiciona, que vivió el exilio en Brasil durante la dictadura es el que parece gobernar, dejar fuera de cuadro a los otros cuerpos porque la capacidad de registro de la cámara tiene un valor y una legitimidad que aquí permanece esquiva, en fuga. Lo más interesante es que el director como sobrino de July, es decir como alguien implicado afectivamente, que está transitando un duelo mientras narra esta historia, se somete a ese mismo mecanismo, no se ubica como una autoridad, como un ser alejado de ese dispositivo sino que se integra como personaje al mismo tiempo que pregunta y guía la acción de los entrevistados, arma escenas o reconstruye ficcionalmente alguna situación.

Cuando la peluca y la ropa de July crean el espacio de esa ausencia aparece cierto animismo de los objetos como el remanente de una vida, la agencia de las cosas que las convierte en personajes ante la cámara.

El polvo se presenta los sábados a las 19 en el cine Arte Cacodelphia.