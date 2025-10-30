Quedan tres fechas en la Liga Profesional . Tres partidos que no marcarán solo el cierre de 2025 para Racing, sino que también determinarán su 2026.

Hoy Racing forma parte del Grupo A del torneo local y está noveno, con misma cantidad de puntos que Argentinos, Belgrano y Tigre. Por diferencia de gol, por ahora, no logra la clasificación a la siguiente etapa.

El lunes 3 visitará a Central Córdoba, recibirá el domingo 9 a Defensa y Justicia y visitará en Rosario a Newell's para el cierre de la primera fase del campeonato. La Academia debe sumar para escalar las posiciones que le permitan avanzar hacia el título y a la clasificación directa a la Libertadores.

Por fuera de los números, aparecen los contratos: Vietto, Arias y Mura son las principales renovaciones.

Luciano Vietto termina su vínculo en diciembre. El mes pasado el club decidió no ejecutar la extensión automática, pero intentará retenerlo.

En el caso de Facundo Mura, el objetivo es que firme hasta diciembre de 2027, con un contrato que refleje una actualización salarial.

El caso de Gabriel Arias es distinto: la dirigencia intenta que el arquero chileno se retire en Avellaneda.

La hinchada banca al técnico y también a la mayoría de los jugadores. Incluso a la dirigencia. Sin embargo, un grupo -muy- reducido considera que no lograr el objetivo continental es consecuencia de no ver "el salto de calidad" que prometió Diego Milito al momento de asumir, junto a Sebastián Saja como director deportivo.

El presidente no lleva ni un año al frente de la Institución, pero llegó a Cuartos de la Copa Argentina, a Semis de la Libertadores y sigue en competencia en el Clausura.

La otra polémica del semestre fue la llegada de Marcos Rojo y su rendimiento en la Copa. Antes de la revancha, parte de Avellaneda se empapeló con afiches que reclamaban: "Chau Rojo". Su vínculo es hasta diciembre de 2026.

En la tabla anual, Racing se está metiendo en la Copa Sudamericana 2026. Le quedan dos meses para confirmar si logra una oferta superadora, con una estrella y pasaje a la Libertadores.