Roberto Moldavsky presenta su nuevo show Salud, Moldavsky y amor, donde el humor político, los viajes en familia, los cambios de la edad, lo difícil que es adaptarse a las nuevas tecnologías y la mejor música a cargo de la banda Valentín Gómez (A las 19 y 21.30, en Teatro Broadway.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.