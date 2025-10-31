Una mujer salió de la cabina de votación con la boleta única doblada en su mano. Hizo la letra "V" con los dedos y su hija le sacó una foto. El sol intenso de las dos de la tarde se hacía sentir. El Club Social Lafuente, ubicado en Remedios de Escalada, estaba casi vacío; desde la puerta entreabierta se veían apenas a dos personas en la mesa 245 que esperaban en fila para cumplir con su deber ciudadano.

En la vereda del club, un hombre hablaba por teléfono y se reía: "¡Los vamos a sacar a estos kukas!", dijo levantando la voz. "Es tremendo cómo se está habilitando que está bien pegarle a un jubilado o que está bien intentar matar a Pablo Grillo", le dijo Laura a su amiga. Laura Alcaide integra la organización Orgullo Disca en la Asamblea Discas en Lucha, es además, trabajadora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, activista por los derechos de las personas con discapacidad, y tiene una discapacidad visual.

El domingo 26 de octubre llegó al club para votar después de lidiar con distintas barreras en la vía pública que se interpusieron en las cinco cuadras que la separaban de su casa al club. A la segunda cuadra, pisó un charco de agua y barro que le mojó las zapatillas. "Salir a la calle después de una noche de lluvia es complicado", dice Laura, mientras su bastón verde la guía. "La accesibilidad no tiene solo que ver con una acción específica, por ejemplo, pensando en las elecciones; tiene que ver con llegar, permanecer y retirarse. Parte de eso tiene que ver con lo que nos sucede a las personas con discapacidad cuando queremos habitar espacios que son totalmente hostiles. Ir a votar no solamente me supuso ir a votar, sino que también estuve repartiendo plantillas en distintos establecimientos, ya que esa no fue una tarea que se propuso ni desde las organizaciones ni desde el Estado, que es el principal responsable de esta situación", advierte.

Plantillas en braille para asegurar la posibilidad de un voto seguro en personas con discapacidades visuales. Foto: Gala Abramovich





La boleta única como obstáculo y la respuesta de Tiflonexos

El debut de la boleta única en las elecciones legislativas del domingo se convirtió en una barrera más para las personas con discapacidad, ya que les quitó autonomía. Al no estar disponible en braille, necesitaban el acompañamiento de una persona para emitir su sufragio. Ninguna de las mesas consultadas en distintas escuelas bonaerenses tenía boleta única accesible.

La asociación civil sin fines de lucro Tiflonexos confeccionó un modelo de boleta única en braille para repartir el día de las elecciones, una necesidad que en realidad debería cubrir el Estado. La boleta tenía cuadrados y punteos en braille para que las personas con discapacidad visual pudieran superponerla a la boleta no accesible y lograr marcar su voto de forma autónoma.

Tiflonexos trabaja desde hace 24 años desarrollando herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, impulsando su autonomía y acceso a la lectura y propiciando entornos accesibles, a través del aprovechamiento de la tecnología y el encuentro en comunidad. Además, desarrollaron Tiflolibros, la primera biblioteca digital para personas con discapacidad visual de habla hispana, que ha sido tomada como referencia por la Unión Mundial de Ciegos en el proceso de negociación que en 2013 llevó a la adopción del Tratado de Marrakech para el Acceso a la Lectura de personas con Discapacidad Visual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Foto: Gala Abramovich

Una inaccesibilidad anunciada

"Esta asociación ya se realizó en algunas provincias soportes para votar de manera accesible y autónoma para personas ciegas. Cuando denunciamos el año pasado que estas elecciones iban a ser inaccesibles, tuvimos reuniones con la Cámara Nacional Electoral y los distintos representantes en las diferentes jurisdicciones. Finalmente, llevamos como propuesta esa plantilla; la tomaron, pero dijeron que no era aplicable, por lo cual Tiflonexos inició una colecta y las personas usuarias colaboramos con $1000. A partir de la difusión se logró que se pudieran imprimir las plantillas necesarias, pero esto se aplicó solamente en el AMBA, quedando un montón de provincias con la necesidad del acceso al voto", explicó Laura.

Laura, junto a sus compañeras activistas por los derechos de las personas con discapacidad, repartieron plantillas accesibles para personas con baja o nula visión. Ese camino también implicó encontrarse con otro montón de barreras: "Objetos que estaban donde no tienen que estar, una vereda con una pila de sillas y muchísimo barro por la tormenta de los días anteriores. A medida que vamos transitando los distintos caminos que tenemos que hacer para llegar a diferentes espacios, todo eso que nos pasa ya nos va tirando para atrás", advirtió.

El desmantelamiento de políticas de accesibilidad

Maive Carone Fernández, una de las trabajadoras despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), altamente calificada, se desempeñaba en la Dirección de Accesibilidad, área encargada de la concreción de proyectos cuyo objetivo era hacer más accesible y autónoma la vida de las personas con discapacidad, como crear marcas táctiles en los billetes nuevos. Maive pasó por distintas escuelas del conurbano bonaerense repartiendo las planillas. El domingo, a las nueve de la mañana, ya había visitado dos escuelas, ninguna tenía boletas accesibles.

Foto: Gala Abramovich





Se encontró con una persona ciega en la puerta de un colegio católico. En otra institución un presidente de mesa le contó que ya habían pasado por allí dos personas con discapacidad visual y debieron ser asistidas, sin posibilidad de autonomía. "Está súper naturalizado que las personas con discapacidad pueden ir acompañadas. Si bien el voto asistido es un derecho y está bueno que esté a disposición si la persona lo requiere o lo necesita, también estaría bueno que uno pueda elegir eso y no que sea la única manera en la que uno pueda ejecutar su voto, porque el voto secreto también es un derecho y porque la autonomía también es un derecho", explicó Maive.

Activistas y organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad denunciaron la inaccesibilidad de la boleta. Ni el Estado, ni la ANDIS, ni la Dirección Nacional Electoral tomaron iniciativas para subsanar la falta de accesibilidad. Frente a esa negativa, la propia sociedad civil salió a dar respuesta. "Como despedida de ANDIS, y en particular de la dirección de accesibilidad, implementamos una política pública que se llamó 'Acción Nacional por el Voto Accesible'. Se nota ahora un contraste muy grande donde se ve la falta de todo ese recurso humano especializado, contratado por el Estado en función de generar condiciones de mayor participación y mayores condiciones de igualdad de oportunidades para todo el mundo. Desguazaron al organismo, vaciaron un montón de áreas y, entre esas, nos vacían a nosotros, y somos nosotros mismos quienes desde afuera del Estado, como técnicos y especialistas, seguimos construyendo esas respuestas desde el pueblo para el pueblo".

Laura destaca la contracara de la hostilidad: "Lo bueno es que en donde voté había gente muy amorosa propiciando también la intención de autonomía en cuanto al voto. Me pusieron cinta en la plantilla para engancharla con la boleta y que no se me movieran los cuadraditos, me preguntaron si podía firmar, no supusieron nada, no dieron nada por sentado, dejaron que pudiera poner la boleta en la urna sola, no me tutelaron en absoluto y la verdad es que eso fue muy interesante. No es algo que suceda siempre, muchas veces nos pasa todo lo contrario y está bueno quizás empezar a poner esto en discusión porque es parte de lo que nos toca luchar día a día. Cuando se pone en agenda nuestra participación o nuestras condiciones de vida en los medios de comunicación, el abordaje es lacrimógeno, muy lastimoso y termina generando un efecto contrario al que desde las distintas luchas queremos imponer".

Foto: Gala Abramovich





Ya con los resultados, Laura analiza el panorama postelectoral: "El hecho de que el oficialismo haya tenido un altísimo porcentaje a pesar de gobernar de espaldas al pueblo y no respetar las decisiones de los otros poderes, es bastante contradictorio. De repente, la gente vota para que el Poder Legislativo esté más habitado por este oficialismo que no respeta justamente ese poder, eso también es contradictorio. La jugarreta del gobierno de venir a proponer la ayuda de Estados Unidos pensando en un salvataje, son herramientas discursivas y comunicacionales de un gobierno que en realidad está mintiendo, que está usando el equilibrio fiscal como herramienta de hambre y que eso nos está acallando en la defensa de nuestros propios derechos".

Y concluye: "Creo que como sociedad no nos podemos conformar con lo que sucede a nivel electoral, sino entender que ninguna salvación va a venir de otro, de otra, de otre. Tenemos que empezar a soltar el miedo y a apropiarnos de las instancias de lucha que implica defender nuestros propios intereses que tenemos como pueblo, como sociedad, como personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no podemos seguir asumiendo que la gente que nos saca los derechos y se enriquece en detrimento de ello siga planificando nuestras condiciones de vida paupérrimas, siga planificando nuestra muerte, siga planificando nuestra quita de derechos y mandarnos al encierro a base de corrupción y a base de acuerdos con los empresarios, con el FMI y con distintos sectores que lo único que vienen a planificar para nosotros es el hambre".