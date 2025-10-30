El Instituto Infancias, un centro clave para el desarrollo de niñas y niños con discapacidad ubicado en el barrio porteño de Almagro, enfrenta una de las peores crisis desde su fundación en 1987: debido a la inflación, los aumentos en servicios, la desactualización del nomenclador y los pagos que llegan con 60 días de demora la escuela se encuentra funcionando a base de créditos bancarios y planes de ARCA.

“Nosotros cobramos a sesenta días del mes vencido. Entonces facturamos un monto que, cuando finalmente llega, ya quedó totalmente depreciado. Hoy estamos facturando apenas el 30% de los costos reales: tenemos un atraso del 70%. Estamos al tope de créditos bancarios y con diez planes de cargas sociales para poder pagar sueldos y funcionamiento. No sabemos cómo vamos a pagar el próximo aguinaldo. No tenemos más espalda. ¿Cuántos créditos más vamos a tener que sacar?", se preguntó en diálogo con La Nación el apoderado institucional, Martín Valdés.

Según detalló el trabajador, el comedor de la institución, que alberga a 310 alumnos, recibe $3099 por día por cada estudiante, cuando la vianda cuesta alrededor de $7000. Lo mismo ocurre con el transporte escolar, que se sostiene con reintegros que solo reconocen $500 por litro de combustible. A esto se suman los aumentos en los sueldos docentes, los servicios y el ABL, mientras que el nomenclador sigue atrasado y la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso se encuentra frenada de manera ilegal por el Gobierno de Javier Milei.

