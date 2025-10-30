Una empresa global de pagos con sede en Estados Unidos anotó una caída en su capitalización bursátil que superó el 40 por ciento en una sola jornada, tras presentar resultados trimestrales decepcionantes y atribuir parte de esa merma a la situación económica de la Argentina. Según los reportes, la pérdida de valor se acercó a los 29.000 millones de dólares.

El comunicado de Firsev señala que el deterioro del contexto argentino —caracterizado por tipo de cambio inestable, presión inflacionaria y caída del consumo— tuvo un efecto notable sobre su negocio local, generando un impacto directo en sus ingresos globales. La compañía se dedica al procesamiento de pagos y es proveedora de tecnología financiera (fintech) a nivel global, fue fundada en 1984 y tiene como clientes a bancos, corredores de bolsa, compañías de seguros y otros actores del sistema financiero en más de 100 países; entre ellos Argentina.

El caso es paradigmático porque enciende una alerta sobre cómo los vaivenes macroeconómicos nacionales repercuten en los flujos de capitales y decisiones de inversión internacionales. En el último reporte para inversores, Fiserv habla de la depreciación del peso después de la salida del cepo cambiario en abril como uno de los factores que empujaron el deterioro de sus márgenes, según reprodujo el periódico especializado, Financial Times. Por el contrario, "el grupo se benefició ampliamente de las altas tasas de interés y la inflación de Argentina, que bajo el presidente Javier Milei han sido contenidas", agrega.

Por su parte, Mike Lyons, CEO de la empresa reconoció que para compensar la caída del negocio en Argentina la empresa proyectaba una recuperación de sus operaciones en otros países, algo que tampoco se logró en el último período.

Este suceso pone en evidencia un fenómeno más amplio: cuando operadores globales de servicios financieros enfrentan entornos de alta volatilidad local, la señal enviada a los mercados es de fragilidad. En ese marco, la Argentina cumple un doble rol: por un lado, como escenario de riesgo para la operatoria de grandes grupos; por otro, como termómetro de la percepción internacional sobre la credibilidad del país para sostener negocios en divisas.

Desde la óptica de la economía doméstica, esta caída no solo es simbólica, sino que se relaciona con un costo de acceso al crédito aún mayor, una reducción de margen operativo para quienes dependen del negocio de pagos en moneda extranjera y una mayor exposición a devaluaciones y control cambiario.



