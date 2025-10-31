La práctica e investigación artística de Guillermina Baiguera se centra en el bordado. Enhebra la aguja con cabellos de personas con las que la une el afecto, también con pelos propios, y va creando una trama sobre asuntos inmateriales como el dolor, como el amor.

"Comencé a trabajar con esta técnica a mediados del 2001, menos por la crisis que estalló en esa época que por la tentación de ser otra. Estudiaba en la Fadu y había conocido a alguien que me preguntó qué otra actividad tenía, qué me gustaba hacer; me sorprendió y para salir del paso improvisé una respuesta rápida, sin mucho pensar. Le dije que bordaba. Hacía muchas actividades pero bordar no era una de ellas".

Esa respuesta fue un arrebato (que hoy la sorprende mucho más que aquella pregunta). "Increíblemente, unas semanas después, en un viaje que hice a Villegas, la ciudad donde nací, encontré en un mueble de la casa familiar un bastidor de madera antiguo, y me lo llevé".

Aquella farsa que surgió en las horas de clase universitaria, se convirtió en verdad lentamente, "en parte porque empecé a pasar más tiempo con esa persona, y en parte porque el bordado, finalmente, me hizo cautiva".

Se corre del debate dilemático sobre si las obras bordadas son arte o artesanía. "Mi forma de trabajar ocupa un espacio entremedio, necesita de una orfebrería; el bordado pide labrar, usando las manos. Ellas me muestran cómo materializar las ideas o las imágenes que aparecen en mi mente; saben cómo se hace", dice a Las12.

Sus creaciones textiles no pasan por el trabajo minucioso, "que hacían nuestras abuelas. En los últimos años se resignificó mucho la técnica, se fue limpiando de esa estructura rígida e impuesta. Si bien ya no bordo con hilo y aguja como lo hacía antes, esta práctica dejó en mí una metodología de trabajo que sigo ejercitando cotidianamente; ahora con el pelo humano, y distintas técnicas textiles como el fieltro, el tejido, y el bordado, por supuesto".

La novia o Nephila. Foto Ana Pontiggia





Archivos internos

En su caso se trata de crear un espacio de silencio y retiro, de soledad, un cuarto propio alejado de la realidad, "entrando en la suspensión del tiempo y hurgando en el archivo interno, accediendo a las ficciones personales, conversando con imágenes o experiencias sentidas y restaurando la sensación de juego de mi infancia".

La idea es permanecer en esos mundos llenos de fantasías, que son suyos, "fuera de eso todo puede ser pinchudo, lacerante", explica.

Baiguera es exigente y crítica con su propio hacer. "Mi mano de bordadora funciona con disciplina, domina la técnica pero le imprime un carácter duro a mi trabajo, rayando lo maquinal. En cambio, hay otra parte que propone una dirección que me concede dejar atrás cierta ilusión de control, algo así como una liberación; esta es la parte que me interesa desplegar ahora".

La artista trabaja en proyectos de acuerdo a ideas o temas que le interesa explorar, tantear, rondar. "A veces son simples ejercicios con la excusa de someter algunas líneas de mi trabajo a la experimentación, como la sujeción a limitaciones formales, a normas impuestas a modo de instrucciones de uso; siempre me interesó llevar el trabajo de bordado a situaciones desafiantes. Fui incorporando el dibujo, la cerámica, objetos escultóricos y también objetos encontrados o propios de mi taller. Otras veces son desvíos de cuestiones más centrales, pero es posible que siempre esté dando vueltas sobre las mismas cosas, cuando no la misma".

Los últimos trabajos hechos con cabello no están conceptualmente alejados de asuntos que exploró con hilo y aguja hace 15 años (o más), al contrario. "Aunque las condiciones, las temáticas o el contexto varíen al iniciar un proyecto, y por ende siempre se empiece a trabajar de cero, quizás la obra de una artista sea una extensión de un mismo asunto que hace carne en distintos tiempos y con diferentes medios, que cristaliza en obras y proyectos en los que se puede leer aquel tema central, aquello que la acompaña y hace única".

Fantasías. Foto: Paula Baiguera.

Los hongos a la cabeza

El trabajo con pelo humano surgió al regresar a Argentina, después de un año fuera del país, “y de no haber rozado una aguja en todo ese tiempo. Apenas me instalé, decidí experimentar con una terapia de microdosis con hongos psilocibios que había estado investigando y que duró apenas unos meses, pero que me marcó muy fuertemente un rumbo, y trajo emociones ásperas de experiencias del pasado. Casi al mismo tiempo surgió la posibilidad de hacer una investigación en biomateriales acá en Buenos Aires, algo que había empezado a interesarme en el 2021, después de hacer una residencia en Colombia. Uno de estos biomateriales se podía fabricar con cabello". Con la intención de hacer algunas pruebas, empezó a juntar su propio pelo, el que perdía. "Un día miré esos frascos llenos de este material y cambié de idea, con eso tenía que hacer otra cosa. De a poco fui manifestando la necesidad de construir un archivo de la memoria de aquellos aspectos no verbalizados del desconsuelo. Desde entonces, empecé a trabajar el pelo con diferentes técnicas textiles como el fieltro, el bordado y el tejido, a construir obras escultóricas que me hablan, me muestran que todo está teñido de belleza y espanto".

En este momento emplea sobre todo su propio pelo, pero también el que le regalan sus amigas. "Les mostré cómo guardar el cabello que se les cae sin que se arruine, o el que queda cuando deciden modificar su corte. Me gusta que haya variedad de largos, colores y texturas: algunos llegan hasta la cintura, otros son más cortos, también hay rubios, rojos y castaños, canosos, lacios y, como el mío, con rizos. Los uso para trabajar obras que hablan sobre temas tan inmateriales como el miedo, el dolor, la regeneración o el paso del tiempo".

Cuenta que la idea de utilizar pelo apareció de una manera muy orgánica. "Lo empecé a juntar para hacer biomateriales, y muy pronto el trabajo derivó en la confección de cortinas de pelo, como esas extensiones que aplican en las peluquerías para hacer más largas y abundantes las cabelleras. Fue un primer impulso, luego vinieron el fieltro, el tejido y los bordados, y el ensamble de todas estas prácticas. Le encuentro un sentido particular que tiene que ver con mi historia personal: la enfermedad, el cáncer, la pérdida, la muerte". El pelo está íntimamente relacionado a estas experiencias, "hace evidente el misterio, el miedo, el asco y la repulsión; el dolor, la fragilidad, lo que queda, pero también la delicadeza, el erotismo, la gracia y la belleza".

Para no guardarse nada y permitir que el público pueda apreciar sus trabajos, a fines del 2024 presentó Médium, curada por Carlos Gutiérrez, en el Museo Carlos Alonso de Gral. Villegas. También participó, desde el 2023, con algunas de estas piezas en muestras colectivas, como Abrazar el cosmos (Wunsch Gallery, en Argentina), Ojos bien cerrados (Galería RGR, en México) y Cheap Labour (Not Format Gallery, en Inglaterra).

En este momento está desarrollando una nueva búsqueda, "una investigación relacionada a la performance, en la que también utilizo el pelo como estímulo. Psilocibina es la primera acción que presenté, de manera íntima, hace un par de meses en la galería La Toma, de Rosario, ciudad a la que volveré a mostrar a principios del 2026 en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC)".

La docencia también ocupa una parte significativa de su labor. "Doy talleres desde 2008, por esos años tenía una galería llamada Formosa en el barrio de Colegiales, en la que enseñaba la técnica de bordado, también se desarrollaban proyectos individuales y grupales que se mostraban allí. Diez años después cerré ese espacio y me fui inclinando hacia los talleres de seguimiento de proyectos, o clínicas. Me gustan mucho porque funcionan en vínculo de intercambio y me sacan del lugar de la que sabe y marca instrucciones que hay que seguir, (aunque dicen, y estoy de acuerdo, que enseñar es lo mismo que aprender). En cambio, charlamos sobre nuestras prácticas e intereses personales, ideas, deseos y fascinaciones; también sobre los interrogantes, los miedos y las vacilaciones que surgen cuando arrancamos un proceso de trabajo. Es algo que se moldea en conjunto y es único cada vez. Trabajamos de acuerdo al material y, a partir de ahí: observamos, discutimos, reflexionamos, intercambiamos información, leemos, hacemos ejercicios, nos recomendamos cosas; es decir, nutrimos nuestros procesos y nuestras metodologías y habilitamos otros enfoques, y todo está sucediendo al mismo tiempo en ese momento".

Lejos de el enfoque tradicional que le asigna una relación de exclusividad con las mujeres, el trabajo textil en la familia Baiguera cuenta otra cosa. "Mi abuela Iris tejía y cosía como las diosas, hacía las ropitas para mis muñecas, las más diminutas del planeta, y los sacos tejidos con dibujos de animales para todxs sus nietxs. Mi papá también trabajaba con la máquina de coser, hacía prendas y accesorios que mi mamá usaba a veces. Mi abuela Ester, en cambio, nos deleitaba con algún manjar. No sabemos de quién era aquel bastidor que encontré en el cajón de un mueble en Villegas, y que me hizo bordadora, tampoco sabemos quién dio unas pocas puntadas en aquellas servilletas que, apenas empezadas, fueron abandonadas en otro mueble. En mis investigaciones siempre se oye un nombre, como un eco: Filomena, Filomena, siempre Filomena... toda la familia supone que era una tía abuela, que no recuerdo haber conocido pero la voz de su nombre melodioso me resulta encantador".