El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió el procesamiento de un funcionario de Patricia Bullrich. Se trata de Héctor Pedro Carlos Cajida, actual subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad. Cajida, junto con otros jefes policiales, fue responsable de la razzia que se desplegó el 8 de marzo de 2017 tras el primer paro internacional de mujeres. En la actualidad, interviene en los operativos que se montan cada miércoles en la zona del Congreso para reprimir a jubilados y a quienes marchan en solidaridad con ellos.
Por la represión del 8M de 2017
El CELS pidió el procesamiento de un funcionario de Patricia Bullrich
Héctor Cajida es retirado de la Policía Federal y, desde julio de 2024, ejerce como subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad. Sigue interviniendo y da órdenes en los operativos que se montan alrededor del Congreso. Estuvo incluso en el del 12 de marzo, cuando un gendarme disparó contra Pablo Grillo.
