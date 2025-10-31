En tiempo récord, como acostumbra a hacer el oficialismo salteño cuando se decide a sacar una ley, la Legislatura provincial aprobó la creación de la Fiduciaria de Salta Sociedad Anónima Unipersonal y el Fideicomiso Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL), el instrumento que se propone como una alternativa para reactivar la actividad económica en la provincia, afectada, como todo el país, por el ajuste libertario.

El proyecto de ley obtuvo media sanción (con solo tres votos negativos) el martes último en Diputados y ayer fue aprobado en definitiva por el Senado, por unanimidad.

El senador por Orán, Juan Cruz Curá (del oficialismo provincial), fue el encargado de presentarlo. Empezó por alabar a los emprendedores, son "el alma de Salta", dijo, y enseguida recordó que el sistema financiero exige garantías imposibles para un pequeño productor o un joven emprendedor.

Por eso, añadió, la creación del FOGASAL “trasciende” a un simple ley, “es una declaración política clara y profunda de que aquí está el Estado”. “Este gobierno está de lado de quien se arriesga, de quien invierte, de quien cree en Salta. FOGASAL es la llave maestra para eso. Será la herramienta que le permitirá al bananero mejorar sus sistema de riego; al artesano, adquirir materia prima” o al joven fundar su primer taller “accediendo al crédito sin miedo. Es el aval que el estado provincial pone para que cada uno de ellos”, aseguró.

En la misma línea, afirmó que se puede seguir hablando de desarrollo productivo mientras en los hechos se cierran las puertas para quienes lo hacen posible. “El tiempo de mirar únicamente la macroeconomía quedó atrás. Nuestro deber ineludible hoy es mirar a ese pequeño empresario, a ese pequeño productor”, sostuvo antes de asegurar que aprobar el FOGASAL “no es solo un acto de justicia” y de visión política, es también un acto de fe en los habitantes de la provincia.

Otros legisladores hablaron sobre el proyecto, entre ellos Walter Wayar (que no es del riñón oficialista). El senador por Cachi acompañó la iniciativa, pero con advertencias sobre la rigurosidad que debe haber para que esta herramienta no se desvirtúe y los créditos vayan a quienes realmente lo necesitan.

“Tampoco tentemos que generar falsas expectativas”, recomendó siempre mencionando experiencias pasadas. Asimismo, recordó que en el país ya hay experiencias de fondos de garantías, como Garantizar, creado en 2013 por el Gobierno nacional durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y que dio apoyo “a muchísimos emprendimientos”.

“Como idea es buena, pero si esta idea no la llevamos con eficiencia, no la llevamos con objetividad, y no generamos prioridades y estos 3 mil millones (del fondo) se van" en garantías "a cinco grandes empresarios (para) que se desarrollen más aún”, la gente verá que otra vez fue una buena idea pero que no le llega, advirtió.

Fiduciaria y Fondo

El artículo 1° de la nueva ley crea "Fiduciaria de Salta S.A.U." (Sociedad Anónima Unipersonal), cuyo objeto social será "realizar por cuenta propia o de terceros, sean personas humanas o jurídicas, tanto en la Provincia y fuera de ella, la administración y disposición en carácter fiduciario del patrimonio fideicomitido por fondos fiduciarios creados o a crearse, como así también para actuar en carácter de Fiduciante, Fiduciario, Fideicomisario y/o Beneficiario de fideicomisos".

El artículo 4° establece que su capital social será de 30 millones de pesos representado por 30 mil "acciones ordinarias, nominativas no endosables", de valor nominal mil pesos cada una.

La dirección y administración de esta sociedad estará a cargo de un directorio integrado por tres directores titulares y tres suplentes, con mandato por dos años y que serán designados por el Poder Ejecutivo. El artículo 6° es sobre el órgano de fiscalización, que estará integrado por una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres síndicos titulares y tres suplentes, que también serán designados por el Ejecutivo.

El artículo 12° establece: "La responsabilidad de la provincia de Salta se limita, exclusivamente, a su participación en el capital accionario de la Sociedad, no siendo ejecutable, por consiguiente, contra el Tesoro Provincial ninguna sentencia judicial dictada contra la Sociedad".

El Fideicomiso del Fondo de Garantías de Salta está recién en el capítulo II. El artículo 14° sostiene que estará "destinado a facilitar el acceso al crédito y financiamiento a personas humanas y jurídicas, en especial a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que desarrollen actividades económicas, productivas, comerciales y/o de servicios en la provincia de Salta".

El artículo 17° autoriza a la provincia "a transferir en propiedad fiduciaria al FOGASAL, en calidad de aporte inicial", mil millones de pesos, de los cuales 990 mil pesos "serán destinados exclusivamente a que el Fiduciario constituya el Fondo de Riesgo. Estos aportes junto con los futuros estarán exclusivamente afectados a los fines previstos en la presente Ley". El gobierno informó que los 2 mil millones restantes serán aportados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El artículo 18° detalla las operaciones que podrá realizar el FOGASAL: además de garantizar créditos a personas que desarrollen actividades económicas y productivas en la provincia, otorgará "garantías en respaldo de las que emitan las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y/o que emitan los fondos de garantía de carácter público" y desarrollará "actividades complementarias que faciliten el acceso al financiamiento, tales como asistencia técnica y capacitaciones para las MiPyMEs".

La ley crea un Comité Ejecutivo del Fideicomiso FOGASAL que estará integrado por entre tres y cinco miembros titulares e igual número de suplentes, que también serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial. Este Comité supervisará el funcionamiento del FOGASAL y aprobará las políticas de inversión y otorgamiento de garantías. "Los miembros del Comité Ejecutivo deberán ser funcionarios públicos y su actuación será ad-honorem si ya perciben una retribución por sus cargos de origen".

El artículo 25 autoriza al Ejecutivo salteño a hacer "las adecuaciones presupuestarias necesarias para la constitución e integración del aporte inicial y los aportes posteriores al Fondo de Riesgo, así como para afrontar los gastos que demande la constitución del Fideicomiso y su primer año de funcionamiento".

El FOGASAL deberá ser inscripto en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) su inscripción en el registro "como Fondo de Garantías de Carácter Público, aceptando por lo tanto la fiscalización y contralor del BCRA en los aspectos referidos al cumplimiento de las normas por él emitidas en esta materia".