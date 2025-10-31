Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este jueves.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial abrió a $1415 para la compra y $1465 para la venta.
El dólar sigue aportando alivio
El Banco Central comenzó a desmontar, de manera gradual, el fuerte apretón monetario que había impuesto en la previa a las elecciones legislativas. La entidad que conduce Santiago Bausili dispuso una leve flexibilización en las normas de encajes bancarios, lo que permitirá cierta recomposición de la liquidez en el sistema financiero. A partir de noviembre, los bancos volverán a computar el efectivo mínimo de forma mensual —y no diaria, como ocurría desde agosto— aunque deberán mantener, cada día, al menos el 95 por ciento del encaje total requerido.
Leé la nota completa
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1415 para la compra y $1465 para la venta.
El dólar blue está a $1435 para la compra y a $1455 para la venta.