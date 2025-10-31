Independiente recibirá este sábado a Atlético Tucumán, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, en la que podría ser su última carta de seguir con posibilidades de avanzar a los play-offs.

Dirigido por Gustavo Quinteros, el Rojo arriba a este encuentro luego de la goleada 3-0 a Platense que le sirvió para cortar con la sequía de 15 partidos sin sumar de a tres, aunque marcha último en el Grupo B del con sólo nueve puntos.

De cara a este partido, los dirigidos por Quinteros están obligados a cosechar un buen resultado, ya que en caso de perder se quedarán sin chances de seguir en el torneo.

Atlético Tucumán, por su parte, está octavo y se encuentra en plena lucha por avanzar a los play-offs.

El conjunto tucumano no la tendrá nada fácil, ya que perdió tres de sus últimos cuatro partidos y sufrió la salida de su director técnico, Lucas Pusineri, quien será reemplazado por Hugo Colace.

El encuentro está programado a las 20 (TV: ESPN Premium) en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Dos con objetivos diferentes

Aldosivi recibirá a Independiente Rivadavia este sábado desde las 14.45 (TV: TNT Sports) en el estadio José María Minella, por la jornada 14 del Torneo Clausura.

El conjunto de Mar del Plata está último en las dos tablas y necesita salir de la zona roja, mientras que la Lepra mendocina ya se aseguró su permanencia en Primera División para 2026 y el próximo miércoles 5 de noviembre jugará la final de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors, en busca de su primer título para hacer historia en el fútbol argentino.

La T viaja a Liniers

Vélez Sarsfield recibirá a Talleres de Córdoba este sábado desde las 17 (TV: TNT Sports) en el estadio José Amalfitani, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

En un duelo de ídolos xeneizes devenidos entrenadores, el Fortín de Guillermo Barros Schelotto ya está clasificado a octavos y busca sumar para mantenerse en los primeros puestos, mientras que la T de Carlos Tevez necesita ganar para alejarse de la zona roja.

El Guapo quiere play-offs

Barracas Central recibirá a Argentinos Juniors este sábado desde las 16, en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la jornada 14 del Torneo Clausura.

El Guapo necesita la victoria para meterse en zona de clasificación a octavos de final y también de Copa Sudamericana, mientras que el Bicho de La Paternal busca meterse en puestos de Libertadores, aunque está a días de la final de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia.



