Con descuentos de hasta 500 mil pesos, la Dirección Médica del Hospital Garrahan, a cargo de Mariano Pirozzo, castigó a los trabajadores y trabajadoras por ejercer el derecho a huelga.

"En vez de someterse a una instancia de diálogo, de negociación, aplican estos descuentos que han generado una desesperación terrible en compañeras que son incluso madres solteras, que hacen Uber a contraturno para completar un salario, y no hay respuesta", denunció el secretario general de la Junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Alejandro Lipco, en la 750.

Como respuesta, los trabajadores llevaron adelante una toma de la Dirección Médica y el próximo martes llevarán adelante una asamblea en la que discutirán nuevas medidas de fuerza frente a lo ocurrido.

"Están usufructuando el presupuesto del hospital de manera totalmente arbitraria. Por ejemplo, el director Pirozzo, que es quien decide estos descuentos, acaba de nombrar a dos amigos de él como asesores por 3.500.000 de pesos y las enfermeras no están llegando ni siquiera al costo de la Canasta Básica Familiar", cuestionó el secretario general en Escuchá Página|12.

Y continuó: "La bronca y el enojo que hay son terribles. Y a nosotros nos parece que el derecho a huelga es inalienable y que no nos pueden hablar de la ley quienes la incumplen sistemáticamente".

Lipco compartió el alias de los trabajadores del Hospital Garran (garrahanenlucha.25 - cuenta del Banco Provincia) para quienes puedan colaborar y agradeció el apoyo y acompañamiento que la causa recibe todos los días.