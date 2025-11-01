De aquí se llevan la guita,

Millonaria transferencia.

Nos dejan en la indigencia

Y hasta el agua nos la quitaaaan.

“Hasta siempre, comandante Toto”.

Querido lector: en estos días tan autopercibidos políticos, hubiera querido contarle un cuento de ciencia ficción creado exquisita y especialmente para usted. Me hubiera gustado decirle que, harto ya de estar harto de las noticias, me fui de viaje. Pero por más que buscara y buscara, no había en el mundo un lugar donde me sintiese a salvo de los acontecimientos que son de público desconocimiento.

Entonces, si el espacio no ayudaba, podía viajar en el tiempo. No tenía sentido ir al presente, porque ya estaba en él, y si a usted le ofrecen un pasaje a un lugar en el que ya está, es como que lo están estafando (más o menos como cuando un presidente le recomienda comprar una criptomoneda). Viajar al pasado era complicado, porque había dos posibilidades: una, que todo fuera como me lo habían contado, y no me iba a gustar nada. La otra era que todo fuera distinto de como me lo habían contado, y entonces hubiera necesitado llamar de urgencia al Licenciado A., y andá a saber si no lo agarraba justo en su adolescencia, o peor aún, en su infancia, justo cuando estaba transitando su propio Edipo.

Entonces, solamente me quedaba el futuro. Me fui unos 10 años adelante (era lo que me podía permitir, dado mi presupuesto), y me quedé increíblemente sorprendido.

Me encontré en un lugar muy extraño, mezcla rara de Disneyworld y el Kremlim, donde un hombre maduro hacía de guía en “italídish” (un italiano mezclado con ídish). Para no complicar la nota, voy a traducir sus palabras, aunque yo mismo no las entendí demasiado:

“Me llamo Byung-Sul Harari y voy a ser su guía en este cuento. Aprovechen mis palabras porque en 15 minutos tengo que entregar mis cuatro próximos libros. Ustedes están ahora en los Desunaited Steits, los Estados Desunidos de América, llamados así desde que, hace unos 9 años, un comandante revolucionario argentino, el 'Comandante Toto', fundió el tesoro de los antes llamados USA mediante la técnica de 'guerra de mangazos'.

La princesa Lagarde, emperatriz del lado blanco de la Fuerza, lo había advertido, y en 2018 lanzó un desesperado mensaje: '¡Échenlo antes de que rompa todo!'. En ese momento tuvo éxito, y el Comandante Toto fue despedido. Pero pocos años después, un líder revolucionario asumió el desgobierno. Su proyecto aparente era destruir su propio Estado, cosa que no le iba a llevar mucho trabajo porque ya lo había recibido en estado de 'coma poco'. Pero él quiso ir al infinito y más allá, y antes de que le dijeran: '¡Eres un juguete!', ordenó al Comandante Toto a invadir USA con pesos. Así lo hizo el Comandante, y al poco tiempo el tesoro norteamericano tenía en su poder millones de bonos y billetes que valían menos que promesa de candidato antes de las elecciones. Cuando USA se fundió, el capitalismo se descapitalizó, y todos vivieron felices y comieron sapos que se autopercibían perdices”.

Sí, lector: eso es lo que le quería contar, pero me pareció demasiado increíble. Después me puse a mirar las noticias y las interpretaciones de los resultados y me di cuenta de que mi cuento era demasiado real, demasiado creíble para incluirlo en esta columna. Por eso no se lo cuento.