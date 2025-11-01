Las calles del centro de la Ciudad de Buenos Aires se tiñen de color este sábado por la Marcha del Orgullo LGBT+ que se celebra desde esta mañana y hasta la tarde. A raíz de que se espera una gran convocatoria y que la movilización se realizará entre Plaza de Mayo y Congreso, siguiendo el camino de la Avenida 25 de Mayo, las autoridades porteñas anticiparon a los conductores cómo se verá afectado el tránsito por los cortes de calles.

Según precisaron, los cortes y desvíos afectarán a los barrios de Balvanera, Montserrat y San Nicolás. El área delimitada por Avenida Corrientes, Avenida Belgrano, Avenida Leandro N. Alem y Sarandí será donde más dificultades habrá esta jornada entre las 06:00 y las 20:00 horas.

En el caso de la zona del Obelisco, se delimitó que la interrupción dure entre las 16:00 y las 22:00, mientras que en Congreso, se dispuso que la duración del corte sea entre las 16:00 y las 04:00 horas del domingo.





La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica convocó a la 34 edición en la Ciudad de Buenos Aires, que se realizará hoy, bajo las consignas “El orgullo vence al odio”, “Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores” y “Rechazo a los DNU 61 y 62/25”.

Según el documento oficial al que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, las organizaciones convocantes señalaron que el mencionado decreto “cercena derechos conquistado, como el acceso a la salud de adolescente trans y la identidad de género de las personas privadas de su libertad.

Además, se reclamará por una “reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores, sobrevivientes de la violencia estatal por motivo de su identidad de género”, al tiempo en que apuntan a “frenar la política de odio y la violencia fascista”.

En línea, los entes convocantes también rememoraron el antecedente del pasado 1 de febrero, cuando se realizó la movilización del orgullo antifacista y antirracista en rechazo a los dichos del presidente Javier Milei en el discurso del foro Davos.

El cronograma indica que se instalarán stands a partir del mediodía, sobre Diagonal Norte, con expresiones artísticas y visibilización de las organizaciones. Ahí se realizará un homenaje a Diana Sacayán a diez años de su travesticidio y un pañuelazo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, junto a Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, la agrupación H.I.J.O.S. Capital y Nietes, con la participación de Taty Almeida.





La marcha en conjunto iniciará a las 16:00 hacia Plaza Congreso donde, a partir de las 18:00 se iniciará la programación en el segundo escenario: se realizará la lectura del documento “Orgullo vence al odio” y la actuación de Ángela Torres, el ganador de La Voz Argentina Alan Less, K4os, Facundo Mazzei y destacadas figuras de la cultura.

Las subconsignas abordan desde “Cumplimiento del cupo laboral travesti-trans”, “Un acuerdo democrático contra los discursos de odio”, la “reapertura del INADI”, “Educación Sexual Integral efectiva y federal”, hasta “Cumplimiento de la Ley Nacional de Respuesta al VIH/SIDA”.