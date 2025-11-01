La billetera virtual de Mercado Pago añadió una herramienta para que los usuarios puedan acceder a coberturas médica, teleconsultas y otras necesidades. La plataforma de Marcos Galperin ahora permite teleconsultas médicas ilimitadas, acceso a psicólogos, nutricionistas y recetas electrónicas. Sin embargo, especialistas han advertido sobre la precarización del servicio, los riesgos de la banalización de las consultas médicas y la falta de regulación.