La billetera virtual de Mercado Pago añadió una herramienta para que los usuarios puedan acceder a coberturas médica, teleconsultas y otras necesidades. La plataforma de Marcos Galperin ahora permite teleconsultas médicas ilimitadas, acceso a psicólogos, nutricionistas y recetas electrónicas. Sin embargo, especialistas han advertido sobre la precarización del servicio, los riesgos de la banalización de las consultas médicas y la falta de regulación.
Lanzó Dr. Virtual, un servicio médico online y express sospechosamente barato
Mercado Pago entró al negocio de la salud
Generan muchas dudas entre las organizaciones médicas la informalidad y la falta de controles de un servicio de consultas médicas a distancia combinado con una empresa de seguros.
