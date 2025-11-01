La fecha 11 del fútbol español llegó este sábado con mucha acción para los representantes argentinos, entre quienes se destacaron los campeones del mundo Julián Álvarez y Thiago Almada ya que hicieron -de penal y asistido por Giuliano Simeone, respectivamente- su aporte goleador para la victoria del Atlético de Madrid sobre Sevilla por 3-0, que se completó con un tanto del francés Antoine Griezmann.

Augusto Batalla, exarquero de San Lorenzo, fue otro de los futbolistas nacionales que actuó en esta jornada, aunque padeció al arrollador Villarreal -segundo en el torneo- que se impuso sobre su Rayo Vallecano por 4-0. Mientras que la Real Sociedad le ganó por 3-2 al Athletic Bilbao, el último partido del día lo protagonizó el puntero Real Madrid, que superó por 4-0 al Valencia como local para consolidarse en la cima, con un gol del inglés Jude Bellingham, otro del español Álvaro Carreras y dos del francés Kylian Mbappe.

Este domingo la fecha continúa con otros cuatro partidos: Levante-Celta a las 10 (ESPN 3), Alavés-Espanyol a las 12.15 (DSports), Barcelona-Elche a las 14.30 (Disney+) y Betis-Mallorca a las 17 (DSports).