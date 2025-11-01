No hubo sorpresas en las elecciones de River, y el oficialismo se garantizó la continuidad en la gestión por los próximos cuatro años. Con más del 60 por ciento de los votos y con una participación récord de socios, Stefano Di Carlo se adjudicó la victoria y sucederá a Jorge Brito como presidente del club de Núñez, lo que asegura una línea dirigencial que se inició hace 12 años con el primer mandato de Rodolfo D'Onofrio.

Con el 61,77% de los votos, Di Carlo consiguió un triunfo aplastante en una elección que tuvo cinco candidatos. Carlos Trillo, con el 16,22% de los sufragios, quedó en la segunda ubicación y logró sumar tres representantes por la primera minoría. El tercer lugar le correspondió a Luis Belli, con el 9,68%, mientras que Daniel Kiper quedó cuarto con el 8,29%. El último lugar fue para el exárbitro Pablo Lunati, que sólo cosechó el 4,04% por ciento de las adhesiones.





Por más que se vislumbraba un resultado sin sorpresas, los socios de River mostraron una clara voluntad de participar en las elecciones y superaron por amplio margen el número de 19.983 votantes de la edición anterior de 2021, cuando se impuso Brito. Ahora, más de 26 mil socios se acercaron a votar en una jornada en la que no había partido, lo que refuerza el resultado del oficialismo.

Nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, presidente del club en 1989, Stefano Di Carlo integra una familia tradicional riverplatense y su vida está plenamente ligada a la institución. Incluso, hizo la escuela primaria y secundaria en el instituto River Plate. Su llegada a la política del club se dio de la mano de Rodolfo D’Onofrio, con quien se desempeñó como vicepresidente en el segundo mandato del expresidente, entre 2018 y 2021. En ese momento, con 27 años, se convirtió en el más joven en ocupar ese cargo en la historia del club. Con la llegada de Brito a la presidencia en 2021, Di Carlo se sumó como Secretario General, cargo clave para catapultarlo a la presidencia.