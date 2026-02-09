Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Peligro de Wolf

Futbolistas que la Ligan 2026

El desafío lúdico de nombrar 90 futbolistas en 40 líneas.

Victor Wolf
Por Victor Wolf
Vélez vs Boca Foto: FOTOBAIRES Fecha 4 Torneo Apertura Liga Profesional.
La Liga Profesional, ideal para cuaquier desafío. (FOTOBAIRES)

Últimas Noticias

El agite (no es una crónica de rock)

Por Sergio Elguezábal

La trasladaron inconsciente al Argerich

Rescatan a una joven que se arrojó a un dique en Puerto Madero

Peligro de Wolf

Futbolistas que la Ligan 2026

Por Victor Wolf

“Muchos están trabajando a pérdida y no lo saben”

Choferes de aplicaciones reclaman regulaciones y mejores condiciones laborales

Exclusivo para

La agenda está en manos de los Milei

Por Eduardo Aliverti

El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023

Sin más tela para cortar

Por Mara Pedrazzoli

Alineada con Trump, la primera ministra refuerza su proyecto de seguridad y defensa

Japón: Takaichi logra una amplia victoria y allana el camino para su agenda ultraconservadora

Planifican un ajuste en la zona más castigada por los incendios

Amenaza de más despidos en Parques Nacionales

El País

El agite (no es una crónica de rock)

Por Sergio Elguezábal

De los audios al procesamiento

Coimas en Andis: Diego Spagnuolo fue procesado por asociación ilícita

La agenda está en manos de los Milei

Por Eduardo Aliverti

Motosierra para la memoria y cargos para amigos

El Gobierno designó un director para un centro cultural que estaba cerrado

Por Luciana Bertoia

Economía

Se acelera la suba de precios

La inflación de la Ciudad fue de 3,1 por ciento en enero

Las claves del decreto

Inocencia Fiscal: el Gobierno reglamentó su blanqueo permanente para los “dólares del colchón”

El viajar no es un placer

El boleto de colectivo vuelve a aumentar en febrero y en marzo

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de febrero de 2026

Sociedad

La trasladaron inconsciente al Argerich

Rescatan a una joven que se arrojó a un dique en Puerto Madero

Talleres para chicos y chicas en las colonias deportivas

Un verano para aprender sobre derechos

Jornada agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 9 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de febrero

Deportes

Peligro de Wolf

Futbolistas que la Ligan 2026

Por Victor Wolf

Destino elegido

El Brasileirao, con récord de argentinos

Vélez le ganó 2-1 en Liniers

Boca se despertó recién el lunes y ya era demasiado tarde

El entrenador de River habló tras la goleada sufrida ante Tigre en el Monumental

Marcelo Gallardo, autocrítico: “No es aceptable, pero puede pasar”