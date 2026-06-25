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Mundial 2026: A qué hora juegan Curazao vs. Costa de Marfil, dónde verlo y posibles formaciones
25 de junio de 2026 - 15:00
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Curazao vs. Costa de Marfil, uno de los partidos de la última fecha del Grupo E del Mundial 2026.
EFE -. EFE
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