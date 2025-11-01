El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, habló ayer en la inauguración del Ateneo Néstor Kirchner, en Berazategui, y dijo que “tenemos en la cabeza un país y vamos a dar la pelea". Además, se refirió a las elecciones legislativas y dijo que “de las derrotas también se aprende” y destacó la figura de Cristina y Néstor Kirchner.

"De las derrotas, también se construye, cuando Néstor salió a caminar para presidente, medía dos puntos. Estamos mucho mejor que esos dos puntos. A caminar, a construir", dijo. También habló las discusiones que se dieron en el PJ tras los resultados. “¿Cómo puede ser entonces que algunos responsabilicen a la mujer que no puede salir de su casa, mientras los que pueden salir se esconden cuando los resultados salen mal?. Es un gran problema el que tenemos en el peronismo. Hay cosas que entre los compañeros en el peronismo no se hacen. Y algo que no debe perderse nunca en el peronismo es el respeto por lo que todos los días lo dan todo, como lo ha hecho ella”. indicó.