Pasó una nueva elección intermedia nacional, quizá una de las más importantes de los últimos años por el nivel de polarización ideológica de las fuerzas que se presentaban (LLA y FP), por el apoyo explícito y total del gobierno de Trump y por la novedad de fuerzas provinciales que competían por primera vez intentando “provincializar” la elección nacional.

La vedette de los análisis está, una vez más, en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y sólido bastión del peronismo, donde por primera vez se desdoblaron las elecciones. En septiembre ganó el oficialismo provincial por 14 puntos y en la elección nacional de octubre ganó el oficialismo nacional por medio punto. ¿Qué pasó? Con el factor no menor de la discusión interna entre sectores del peronismo y kirchnerismo sobre ese mismo desdoblamiento. Algunas figuras importantes salieron a decir a las 21.05 del domingo que “Cristina nunca se equivoca”, en referencia al desdoblamiento propuesto por Kicillof. Quiero interpelar esas elecciones desde la realidad de nuestra Salta, para intentar un análisis del por qué del triunfo del oficialismo nacional en casi todo el territorio nacional. Esta columna no busca analizar la mala elección de los candidatos peronistas, para eso recomiendo leer “17 puntos para la discusión en el movimiento nacional” de Santiago Liaudar.

En Salta las elecciones provinciales fueron en mayo, el gobernador presentó sus candidatos a senadores y diputados apoyado por los 60 intendentes. El oficialismo se quedó con 20 de 30 bancas de diputados y 11 de 12 senadores. Cosechó 276.078 votos, dejando a La Libertad Avanza en un lejano segundo lugar con 147.791 votos, pero con un contundente triunfo en la capital de la provincia.

En cambio, el domingo 26 de octubre, en las elecciones nacionales el triunfo fue para el oficialismo nacional y fue contundente con 277.428 votos en la categoría senadores, dejando en un lejano segundo lugar al frente del gobernador con 188.073 votos. En resumen matemático, el frente de Gustavo Sáenz “perdió” en cinco meses 88.000 voluntades, y LLA “ganó” 129.637.

¿Culpa del desdoblamiento? En Salta las elecciones están desdobladas hace mucho mucho tiempo, pero cabe preguntarse: ¿Con elecciones concurrentes (se llama así a la realización, en una misma fecha, de la votación de cargos nacionales y cargos locales pero con 2 sistemas de votación diferentes) que hubiese sucedido?

En las elecciones nacionales el gobernador tomó una decisión arriesgada, presentó por primera vez su propio frente con casi el mismo nombre de su frente provincial (Primero los Salteños), con el mismo logo (el poncho tradicional), con los mismos candidatos que compitieron en la capital salteña (Royón y Biella), con muchísimos recursos y estructura (más que en mayo) y siendo él mismo el protagonista de la campaña. Intentó “provincializar” la elección nacional, con un claro discurso opositor al gobierno de Milei y con los 60 intendentes jugando todo por “la lista del ponchito”. La derrota fue grande. ¿Cómo pasó de un triunfo contundente en mayo a una derrota importante en octubre, utilizando casi las mismas herramientas? Cabe mencionar el merito de “romper” la polarización y ganarle a Fuerza Patria, algo que sus colegas de Provincias Unidas no lograron.

A todos los intentos de respuestas ya escritos quiero agregar uno: la gente elige a aquella propuesta-candidatos/as que cree le puede solucionar problemas y/o necesidades, vota una expectativa. Por eso en mayo algunos intendentes ganaron en la categoría concejales y otros perdieron, por eso en la categoría de legisladores provinciales Gustavo Sáenz ganó cómodamente, y por eso perdió cómodamente también en las nacionales, porque decenas de miles de electores creen que el gobernador ha dado respuesta a problemas provinciales y puede seguir haciéndolo, pero sus candidatos nacionales o el mismo gobernador (pese a los intentos de “provincializar”) no pueden dar las respuestas que el elector cree que se necesita a nivel nacional, y por eso se volcaron y pintaron de violeta la provincia. Teniendo en cuenta también que los tres diputados nacionales de Sáenz le votaron prácticamente todo a Milei, que él firmó el Pacto de Mayo y siempre se mostró como aliado nacional. ¿Ir a acampar a Plaza de Mayo en campaña para reclamar las obras incumplidas a pesar de su apoyo, fue una muestra de fortaleza o de debilidad? Ahora el gobernador tiene una senadora y mantiene sus tres diputados, y LLA pasa de dos diputados a tener dos senadores y cuatro diputados. ¿El gobernador va a poder negociar más o menos con Milei?

En Salta el desdoblamiento no explica el resultado, en Buenos Aires creo que tampoco. Una de las posibles explicaciones es la capacidad de respuesta a sus necesidades/problemáticas, que el elector ve en cada propuesta/candidato, más allá de si su Pirámide de Maslow está más o menos llena.

La gente eligió aquella fuerza política que cree que puede dar respuestas, y eso es una construcción política, real o relato pero que cumple con algunas expectativas del elector. Aún así, si volvemos a los pronósticos electorales de marzo, podemos decir que LLA hizo una elección modesta, y si nos paramos en los pronósticos de fines de septiembre, LLA hizo una muy buena elección. Esto sigue, y es muy dinámico y vertiginoso, como el presidente. ¿Nuestra tarea? Cambiar todas las preguntas, caminar, escuchar y dar respuestas, ahora y como se pueda. Y en el 2027, un proyecto de país y candidatos/as con preguntas certeras, con algunas respuestas y con construcción territorial.

*Politólogo