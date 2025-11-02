Este sábado 8 de noviembre tendrá lugar una nueva edición del festival “Diego Cumple, el pez dignifica”. El evento, organizado por el centro cultural Vuela el Pez, rinde homenaje a Diego Armando Maradona - quien recientemente hubiera cumplido 65 años - fusionando música y barrio. La cita es a las 17.30, en la calle Julián Álvarez entre Cabrera y Córdoba, barrio de Palermo.

"Vayan agendando que ESTE 8 DE NOVIEMBRE 📆 tiramos la casa por la ventana! Fiesta en la calle como nos gusta: música en vivo, comida a precio popular, birra fría, feria maradoniana, intervenciones artísticas y mucho más!! No se imaginan la CANTIDAD de sorpresas que estamos preparando para nuestra gran comunidad!!!!", expresaron los organizadores, en un posteo difundido en sus redes sociales.

Este festival se celebró por primera vez en 2021, tras la pandemia, para festejar el nacimiento del “10” luego de su partida física en 2020. Los organizadores explican que el encuentro es una manera de hacer honor a su forma de comprender la calle y el barrio.

Destacan que Maradona no sólo dejó una huella en nuestro fútbol, sino también en la cultura popular y la argentinidad. Es así que surgió esta iniciativa de sacar a la calle al centro cultural para dar paso a una noche única, cargada de arte.

El evento, que este año celebra su quinta edición, logró reunir 40 feriantes, 50 músicos y 6 artistas visuales. El proyecto, que no para de crecer, tiene un alcance de 2500 personas en total.

Asimismo, la noche del sábado será más que especial porque "es la última en Julián Álvarez", anunciaron los organizadores.