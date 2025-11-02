Un estudiante de Nutrición --de alrededor de 30 años-- cayó del séptimo piso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en la calle Uriburu al 900. Los motivos se desconocen y la Justicia investiga una "muerte dudosa".

Personal de la Policía de la Ciudad --de la Comisaría Vecinal 2A-- y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió rápidamente al estudiante. Según informaron, se presentaron tras el llamado de emergencia porque había caído por el hueco de una escalera, hasta el subsuelo, pulmón del edificio. Presentaba muchas heridas --algunas en el rostro-- y fue ingresado de urgencia al Hospital Fernández, cercano a la Facultad. Entonces, todavía estaba con vida.

Pese al trabajo de los médicos y la rapidez de la asistencia, falleció por politraumatismos y la gravedad de algunas heridas. El equipo forense realizó una autopsia para determinar las causas de la muerte, cuyos resultados estarán disponibles el lunes. Patricio Lugones, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, interviene en el caso.

La Facultad de Medicina decretó una jornada de duelo y acercó condolencias a familiares, amigos y compañeros de estudio. A la vez, expresó: "Comunicamos a nuestros compañeros de trabajo, docentes y alumnos que continuaremos fortaleciendo nuestras acciones de acompañamiento en lo concerniente a la salud mental". Una de las hipótesis que se manejan es que pudo haberse tratado de un suicidio y desde el área del decanato, pusieron a disposición de la comunidad educativa --atravesada por el dolor-- el servicio de asistencia psicológica para brindar la contención necesaria en este "triste momento".

El hecho ocurrió el viernes después de las 18 en el edificio universitario, luego de que el estudiante hubiera terminado de rendir un examen parcial. En el edificio también se cursan otras carreras como Enfermería, Fonoaudiología y Kinesiología, que hacen que sea transitado por al menos tres mil estudiantes día a día.