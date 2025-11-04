Poirier Trío ofrece canciones y baladas pop-rock de la pluma de Victor Poirier, junto a clásicos de Litto Nebbia, Lennon & McCartney y George Harrison. La banda está integrada por Poirier en guitarra, composición y voz, Marcelo Gallego en bajo eléctrico, piano y coros y Román Chiesa en batería y percusión (A las 20.30, en Beatmemo.)