Poirier Trío ofrece canciones y baladas pop-rock de la pluma de Victor Poirier, junto a clásicos de Litto Nebbia, Lennon & McCartney y George Harrison. La banda está integrada por Poirier en guitarra, composición y voz, Marcelo Gallego en bajo eléctrico, piano y coros y Román Chiesa en batería y percusión (A las 20.30, en Beatmemo.)
