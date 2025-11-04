Alice, película checoslovaca de 1988 dirigida por Jan Švankmajer, está basada en el célebre cuento de Lewis Carroll. Mientras lo lee, la protagonista se queda dormida y en sueños es transportada al País de las Maravillas. Persiguiendo al Conejo Blanco, vive peligrosas aventuras en el Reino de la Niñez (A las 20, en Cine Club, España 401.)