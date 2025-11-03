Esta semana llega a los cines argentinos Roofman, una nueva película protagonizada por Channing Tatum que retrata un peculiar caso de la vida real. Jeffrey Manchester forjó una reputación singular a finales de los años ‘90 como un ladrón implacable y astuto. Después de servir en el ejército estadounidense, se convirtió en un criminal que escapó de prisión y vivió en la clandestinidad en lugares inusuales, como una juguetería Toys R Us, durante meses.

En el cine, el personaje interpretado por Channing Tatum y dirigido por Derek Cianfrance ha llamado la atención del público.

La transformación de Manchester

Nacido en California en 1971, Jeffrey Manchester se unió al ejército siendo joven, perfeccionando habilidades de paracaidismo y conocimientos tácticos que luego usaría en su vida delictiva. A pesar de una carrera militar prometedora, su vida personal se deterioró. Un altercado doméstico en 1999 precedió a su divorcio, lo que marcó un punto de inflexión hacia su carrera criminal.

Desde noviembre de 1998, Manchester inició una serie de robos en restaurantes de comida rápida como McDonald's, usando los techos para entrar de manera sigilosa. Sus tácticas eran tan particulares que, incluso en su último robo antes de ser capturado, bromeaba con sus víctimas, aconsejando a los empleados que se pusieran sus chaquetas antes de cerrar el refrigerador donde los encerraba temporalmente.

La huida y el ocultamiento en Toys R Us

La capacidad de Manchester para evadir a la ley alcanzó su punto máximo en 2004. Escapó de una prisión de Carolina del Norte escondiéndose bajo un camión de reparto. Su escape tuvo un giro inusual cuando se refugió dentro de una tienda Toys R Us, viviendo allí durante meses. Su vida clandestina incluía un sistema de vigilancia improvisado con monitores para bebés, lo que revelaba su ingenio y determinación para evitar la captura.

Su vínculo con la comunidad local lo llevó a adoptar una nueva identidad, "John Zorn", e integrarse en la vida parroquial. Fue allí donde conoció a Leigh Wainscott, una madre soltera con quien inició una relación.

La captura final

Su periodo de calma llegó a su fin. Un error durante un robo a una tienda Circuit City cercana y las sospechas de los empleados llevaron a las autoridades hacia su escondite. Su novia, Wainscott, jugó un papel crucial en su captura poco después de celebrar lo que creía que era su aniversario, con una llamada que facilitó su localización para la policía.

Aunque tuvo varias oportunidades de escapar, Manchester no logró eludir a las autoridades después de enero de 2005. Ahora, bajo una sentencia extendida, permanece recluido hasta al menos 2036.

Manchester participó activamente en compartir su historia para la creación de Roofman, mostrando una mezcla peculiar de vanidad y tranquilidad sobre su representación. Parece satisfecho con Channing Tatum como su alter ego cinematográfico y ha expresado cierto orgullo por cómo su vida se ha adaptado a la pantalla grande.

La historia de cómo un padre de tres hijos y veterano militar se convirtió en uno de los criminales más intrigantes de Estados Unidos ofrece un estudio interesante de la mente humana.

