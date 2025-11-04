El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una serie de alertas amarillas por tormentas fuertes para la Ciudad de Buenos Aires y otras tres provincias, con posible caída de granizo, ráfagas y actividad eléctrica.

De acuerdo al organismo metereológico, se esperan tormentas en la Ciudad, en gran parte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe.

El SMN señakó que las tormentas podrían provocar "abundante caída de agua en cortos períodos", ráfagas que puedan alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y "ocasional caída de granizo”.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 65 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Recomendaciones ante el alerta por tormentas fuertes