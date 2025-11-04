Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este martes.
Otra vez cerca del techo de la banda
El dólar oficial inició la primera semana de noviembre al alza. En un contexto de aparente calma financiera pero de dudas persistentes sobre el régimen cambiario, el tipo de cambio mayorista subió 37 pesos (+2,6 por ciento) hasta los 1482 pesos, quedando apenas 1 por ciento por debajo del techo de la banda ubicado en 1497,50 pesos. La baja de 47 pesos (3,2 por ciento) registrada en la primera semana poselectoral no alcanzó para compensar la suba mensual de 4,7 por ciento, por lo que el dólar sigue moviéndose cerca del límite superior del corredor cambiario.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1450 para la compra y $1500 para la venta.
El dólar blue está a $1425 para la compra y a $1445 para la venta.