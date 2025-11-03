El Gobierno le pagará hoy 822 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses por un acuerdo de refinanciación de la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018. El desembolso impactará de lleno en las reservas, que en las últimas semanas fueron corroídas para contener el valor del dólar.

El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a 1.038 millones de dólares, a los que se suman otros 217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales. Pero lo cierto es que la deuda externa bruta total alcanzó los 305.043 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.

Como corresponde a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital. Esto generará más presión tanto en las reservas del Banco Central como en el Tesoro Nacional.

Según lo que publicó la autoridad monetaria, el jueves último las reservas se ubicaron en 40.495 millones de dólares y sólo un día después cayeron a 39.382 millones por los ajustes bancarios del último día hábil del mes.

No obstante, las reservas netas se ubican en 11.600 mil millones de dólares y, según algunas consultoras, el Banco Central debería acumular más de 8 mil millones de dólares antes de fin de año para cumplir la meta acordada con el FMI.