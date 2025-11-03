La recaudación de Recursos Tributarios de Octubre alcanzó $ 16.165.742 millones, con una variación interanual de 26,5 por ciento. Comparado con el aumento de precios de los doce meses anteriores (variación interanual del IPC al mes de septiembre, período sobre el cual se tributa lo recaudado en octubre), que fue del 31,8 por ciento, lo recaudado estaría registrando una caída en términos reales (a precios constantes) del 3,6 por ciento.

Eludiendo el impacto sobre el pago de impuesto que puede haber tenido la menor actividad económica, el comunicado de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) le atribuye la variación negativa en los ingresos fiscales a "la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de octubre de 2024".

Entre esos "ingresos extraordinarios" de octubre del año pasado, ARCA menciona en su comunicado "el régimen especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales", la moratoria de la deuda vencida al 31 de marzo de 2024, así como el ingreso de cuotas por las adhesiones realizadas en los meses de agosto y septiembre de 2024 a través del plan de tres cuotas.

También señala como ingresos tributarios del año pasado que justificarían la caída de la recaudación en téreminos reales, el Impuesto PAIS "que actualmente no se encuentra vigente", el Impuesto de Regularización de Activos, (del cual, a octubre de 2024) se encontraba vigente la adhesión al Régimen y el ingreso del pago adelantado de no menos del 75% del Impuesto Especial de Regularización".

El comunicado de ARCA asegura que, sin estos ingresos, la variación interanual habría sido cercana al 37 por ciento", es decir, unos cinco puntos por arriba de la inflación, en vez de por abajo.

"Analizando por tributo, la recaudación que más habría caído sería, sin tener en cuenta la eliminación del impuesto PAIS, la de Bienes Personales, que lo habría hecho en un 67,8% real interanual", advierte, por su parte, el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).

"Los otros tributos con descensos serían derechos de exportación (-66%), donde incidió de manera negativa la eliminación temporal de carga tributaria al sector agropecuario e internos coparticipados (-7,4%)", agrega el mismo informe.

Los tributos de mayor aumento real, según el cálculo del IARAF, serían "derechos de importación con 44%, seguido por impuesto a los combustibles con 25,2% y Ganancias con 13,2%". Dicho insittuto estima tales variaciones utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,3% en octubre.

El principal impuesto, el IVA, habría tenido una recaudación constante en términos reales durante el mes de octubre de 2025 respecto a octubre 2024. El segundo tributo de mayor participación, aportes y contribuciones de la seguridad social habría crecido un 1,2% real interanual. "Incidió positivamente en la recaudación del tributo el aumento de la remuneración bruta promedio y el incremento del tope máximo de base imponible", refiere el informe de IARAF.

La recaudación tributaria nacional acumulada en los primeros diez meses del año, habría sido igual en términos reales respecto al mismo periodo del año 2024. En términos de variación real interanual, en los primeros diez meses del año los tributos con mayor caída habrían sido Bienes Personales (-33,7%), Internos coparticipados (-10 %) y derechos de exportación (-7%).

Los tributos con mayor aumento habrían sido impuestos a los combustibles (54,4%), derechos de importación (23,4%) y seguridad social (17%).



