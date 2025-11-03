¿En qué momento se jodió la Argentina? El argentino Pablo Maurette decidió sondear esta cuestión desde la ficción. Un aspirante a escritor sin muchos escrúpulos viaja a Madrid para recuperar el manuscrito que Eduardo, su mejor amigo y mentor, dejó al morir. Un libro que nunca culminó pero que pretendía explicar el destino de este país, que durante el siglo XVII configuró su economía con un sistema de comercio clandestino que se conocía como “contrabando ejemplar”. Animado por el sueño de escribir “la gran novela argentina”, recorre la historia desde el siglo XVII hasta la actualidad y convierte su búsqueda individual en una reflexión colectiva sobre la identidad nacional. Maurette ganó el 43° Premio Herralde de Novela, dotado de 25.000 euros, con El contrabando ejemplar, que llegará a las librerías argentinas en diciembre, publicada por la editorial Anagrama.

Maurette (Buenos Aires, 1979), que actualmente vive en Florencia (Italia), escribe para el periódico italiano La Repubblica y es profesor asociado de literatura inglesa y comparada en la Florida State University, terminó de escribir la novela premiada antes de la victoria electoral de Javier Milei. “Argentina tiene la habilidad de situarse siempre en el abismo pero sin llegar nunca a caer por él”, dijo durante la conferencia de prensa el autor de las novelas La migración y La Niña de Oro y los ensayos El sentido olvidado. Ensayos sobre el tacto, La carne viva, Por qué nos creemos los cuentos y Atlas ilustrado del cuerpo humano.

La escritora y librera argentina Cecilia Fanti, integrante del jurado junto a Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos, Gonzalo Pontón Gijón y Silvia Sesé, recupera la pregunta de Conversación en la Catedral, la novela de Mario Vargas Llosa, para explorar en qué momento se jodió la Argentina. “Aquello que la historia no puede responder, la literatura lo indaga, enrosca, inventa, adivina. En El contrabando ejemplar esta pregunta -ambiciosa, pícara y polémica- opera como motor y punto ciego de la narración. Con inteligencia y arrojo, Maurette se apoya en la tradición literaria y la cruza. Lo íntimo se funde con lo histórico-social, y el deseo avanza en forma de narración porque, mientras haya relato, el mundo todavía puede ordenarse”, plantea una de las integrantes del jurado y cita un fragmento de la novela premiada: “Para mí que no tengo hijos todo este deseo está puesto en la literatura”, dice Pablo, Pablito, el narrador. “Ese deseo nos ha traído un contrabando ejemplar a la literatura argentina: esta agudísima novela”, concluye Fanti.