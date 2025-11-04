El diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía Carlos del Frade propuso crear un Programa Provincial de Centros de Cuidado Infantil en Establecimientos de Educación Secundaria y Superior. La iniciativa está destinada a garantizar la permanencia y reinserción de estudiantes con hijos e hijas, el derecho al cuidado de los mismos, así como también la corresponsabilidad social de los cuidados de hijos e hijas de docentes y personal no docente.

El programa será implementado en los establecimientos educativos públicos y en aquellos de gestión privada con subvención estatal mayoritaria, de los niveles secundario y superior. Los centros funcionarán como espacios pedagógicos de primera infancia, integrados a la comunidad educativa y orientados al desarrollo integral -afectivo, cognitivo y social- de niñas y niños de entre cuarenta y cinco (45) días y tres (3) años de edad. “Queda expresamente prohibida su consideración como espacios meramente asistenciales”, dijo Del Frade.

Podrán acceder a los servicios, las y los estudiantes de educación secundaria o superior que tengan hijas o hijos dentro de la franja etaria contemplada en la presente ley; las y los docentes y el personal no docente, que desempeñen tareas en el establecimiento durante su jornada laboral y las y los docentes y el personal no docente, que desempeñen tareas en establecimientos educativos públicos y en aquellos de gestión privada con subvención estatal mayoritaria, de nivel inicial o primario.

Para su funcionamiento se promueve un presupuesto del Ministerio de Educación. “Este proyecto asume el cuidado como un derecho y una función social que habilita el ejercicio de otros derechos", consideró Del Frade.