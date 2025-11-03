Platense empató agónicamente 1-1 este lunes ante Sarmiento de Junín en Vicente López, por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura.

Después de la goleada que sufrió en Avellaneda a manos de Independiente y la salida de Cristian "Kily" González, el Calamar intentó dominar el partido en el estreno de Hernán Lamberti como DT interino. Sin embargo, Sarmiento le plantó un cotejo difícil al último campeón del fútbol argentino.

En el inicio del complemento, Platense pudo marcar a través de Schor, pero estaba fuera de juego y por eso la anotación fue invalidada.

A los 72 minutos, Gabriel Díaz le dio el baldazo de agua fría a Platense y sólo tuvo que empujarla debajo del arco para la apertura.

Sin embargo, el local no se rindió y fue salvado sobre la hora por su goleador Ronaldo Martínez (8 goles en la Liga Profesional), quien elaboró una pirueta para sentenciar el empate final.

Sarmiento estuvo a pocos segundos de empezar a sellar su permanencia en Primera División, pero se le escapó y deberá seguir luchando.



