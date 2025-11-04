Central inició la semana de entrenamientos con el objetivo puesto en asegurar en la próxima fecha el primer puesto del Grupo B. El viernes llega San Lorenzo a Arroyito a poner en desafío a un canaya que acumula seis victorias consecutivas en el campeonato, es el mejor de todos en la tabla anual, aunque no tendrá disponible a Franco Ibarra por lesión. Las socias/os con cuota al día, entre tanto, desde las 13 podrán hacer reserva de lugar en el Gigante y comprar plateas para el compromiso con el azulgrana

Central es líder del Grupo B con 30 puntos y a falta de seis unidades por disputar le saca tres puntos de ventaja a Deportivo Riesta, el escolta. Por lo cual, con un triunfo o incluso un empate el viernes a las 21 podrá aspirar a asegurarse el primer puesto, lo que garantiza jugar de local todas las llaves a las que clasifique a partir de los octavos de final del campeonato, aunque quedará sujeto al resultado que obtenga Riestra ante Independiente el próximo lunes.

El partido con San Lorenzo se jugará a las 21 y tendrá al canaya con cambios. Ibarra sufrió en Córdoba ante Instituto un esguince de rodilla y estará un mes inactivo. Es un hecho el ingreso de Federico Navarro en su reemplazo. Pero también es probable que Ariel Holan evalúe otra modificación en el mediocampo, como el regreso de Enzo Giménez. Aunque recién mañana el entrenador de Central probará en Arroyo Seco un equipo para recibir a San Lorenzo y allí también deberá ratificar la titularidad de Santiago López.

Las socias/os, en cambio, hoy desde las 13 podrán reserva su lugar en el estadio para presenciar el partido del viernes. También se ofrecerá un remanente de plateas Cordiviola para socias/os a 50 mil pesos. Todos los trámites deben realizarse en la plataforma web de deportick. Pero para reservar lugar en las populares o comprar una platea es necesario tener la cuota de octubre paga y el tiempo límite para regularizar tu situación es hoy hasta las 11 de la mañana.

En la última fecha de la fase de grupos Central visitará a Independiente el sábado 15 o domingo 16. La semana siguiente el equipo de Holan afrontará los octavos de final del Clausura en el Gigante en partido único. Con el canaya primero en su zona enfrentará al octavo del grupo A, que hoy es Argentinos.