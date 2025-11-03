"Queremos Justicia y basta de violencia institucional", bajo ese lema la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI), exige la reapertura de la causa contra los efectivos policiales Fabían Martinez, Ángel Raúl Cantero y Lara Coria, quienes detuvieron sin motivos al abogado de esa organización, Matias Darabos, le pegaron patadas en el piso y se lo llevaron detenido sin causa, luego de una marcha universitaria.





Darabos fue detenido y golpeado el 23 de marzo de 2024 por los tres efectivos de la Policía de la Ciudad y, tras efectuar la denuncia, a finales de año fueron citados a indagatoria. La acusación de la querella fue por delitos de torturas, severidades, vejaciones y apremios, privación ilegal de la libertad realizada por funcionario público, falsedad ideológica calificada y lesiones. Sin embargo, la última semana, la Justicia decidió archivar la causa por “falta de pruebas”.

"Muchas pruebas fueron presentadas pero la fiscalía decidió no recolectar más para que, según su criterio, sean suficientes. La interpretación de los hechos es errónea y no se condice con los testimonios del propio Matias ni de los testigos, ni tampoco con las imágenes del hecho ni los informes médicos que demuestran la gravedad de las heridas y el hecho de que no fueron autoinfligidas", expresaron desde ACVI mediante un comunicado.

En el mismo texto, agregaron: "Esto sucede en un contexto político de avanzada del gobierno nacional y sus aliados luego de las elecciones legislativas nacionales, creemos que no es azaroso el accionar del Poder Judicial para garantizar la impunidad". "¡Basta de impunidad! Exigimos la apertura de la causa y que se eleve a juicio", concluyeron.

