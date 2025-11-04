Desde Dallas

UNO Rodríguez en el aire, en un avión, al final de London Fields de Martin Amis. Rodríguez rumbo a la USA de este autor inglés muy norteamericano. Rodríguez leyendo allí que "Creo en la posibilidad de que América se esté volviendo loca... ¿Y por qué no? Los países se vuelven locos igual que se vuelven locas las personas... Algunos están locos desde siempre, mientras que otros se volvieron locos y luego mejoraron y luego enloquecieron de nuevo. América: América había tenido antes sus neurosis, como cuando empezó a encontrar enemigos dentro de ella, como cuando creyó que podía gobernar al mundo; pero luego siempre había mejorado. Sin embargo ahora estaba enloquecida de nuevo... En cierto modo, nunca fue como cualquier otro país. La mayoría de los países son solo algo, pero América también tenía que significar algo; de ahí su vulnerabilidad a la falsa apariencia, a la falsa memoria, al falso destino... Hace ya algún tiempo que parece que la vida onírica de América podría resultar demasiado fuerte y agitada... América creyó estar despierta, brillantemente despierta, pero en realidad estaba dormida, y soñando profundamente... Quería ser buena, ser mejor, especial. Todos queremos eso. Cuando te vuelves loco, ¿qué ocurre?...". Y Rodríguez sale y --a miles de metros sobre el nivel del mar y de la Tierra-- termina la novela de Martin Amis y reabre la novela de Don DeLillo (y tendría que tener un nombre propio ese espacio blanco y mudo entre libro y libro, ¿no?, se dice Rodríguez: un espacio en el que se apunta y enseguida se dispara). Y el libro se titula Libra. Rodríguez decidió traérsela para reencontrarla, porque Rodríguez vuela y aterriza en Dallas; pero llegó allí antes: releyendo a DeLillo. A esa ciudad donde no importa qué día o año sea, siempre sigue siendo y soñando con que por siempre será el 22 de noviembre de 1963.

DOS La mañana en la que Lee Harvey Oswald disparó sobre John Fitzgerald Kennedy y salió disparando para que, dos días después, Jack Ruby disparase sobre él. Ahí y entonces y desde entonces --en la historia de Libra y en los libros de Historia-- el eco del Big Bang-Bang-Bang-Bang. Disparos de largada llegando. El crepuscular amanecer de una nueva era: la Era de la Conspiranoia y de la incierta certeza del que Tal-Vez-No-Estén-Contando-Toda-La-Verdad-Y-Nada-Más-Que-La-Verdad. Esas dos ejecuciones funcionando como perfectamente aceitado acelerante histórico: momentos en los que todo cambia. Antes, Hiroshima y Nagasaki; después el hombre en la Luna (que tal vez nunca haya llegado allí), el 11 de septiembre de 2001 (donde quizás nada haya sido como dijeron que fue). Febriles ensoñaciones norteamericanas. Y de pronto y de golpe Dallas como ciudad internacional, mundial, universal, su parte en todas partes. Y hay muchos JFK y muchos LHO. Y van siempre juntos sin que se sepa muy bien quién es el aria y quién la variación en todas esas biografías e investigaciones enreabiertas o entrecerradas. Y el JFK y el LHO de Norman Mailer, Stephen King, Gore Vidal, James Ellroy, Charles McCarry, Bob Dylan, Lou Reed, Jean Stafford, de Denis Johnson en la primera línea de Árbol de humo y de la Warren Commission y de Jim Garrison y de... Don DeLillo --el rey del slogan-mantra-aforismo-- en Libra: "Inventamos una sociedad donde siempre se está en guerra", afirma allí uno de los conjurados. Y lo que impera es la pesadilla insomne de "esa extrañeza, esa santa aberración en el corazón de lo real" y el convencimiento de que "los hechos son cosas solitarias" y de que "los secretos son casi sueños" y de que "Siempre hay algo más. En eso es lo que consiste la Historia: es la suma total de todas las cosas que no nos cuentan".

TRES Y Dallas es palabra escocesa que significa pradera y --como tanta metrópoli norteamericana-- consiste en un centro-racimo de rascacielos con algo de inalcanzable y siempre distante espejismo vertical en el horizonte y el resto de la ciudad extendiéndose horizontal en barrios y suburbios de casas bajas unidos por las cicatrices de autopistas y pequeños reinos de esas familias magnéticas de magnates: como la de esa serie, Dallas, en la que alguien disparó sobre JR. Y por ahí anda y camina Rodríguez silbando "City of Dreams": esa canción de Talking Heads en el muy texano disco/película True Stories por las calles de un sitio sitiado y condenado a una (in)existencia de based on a... y de true crime. Y ahí está el Sixth Floor Museum en Dealey Plaza desde cuya ventana Oswald disparó al blanco móvil y ahí abajo las x sobre el asfalto (x que marcan no un tesoro a desenterrar sino a un atesorado a enterrar). Y, enfrente, la Grassy Knoll desde la que se supone disparó un segundo tirador. Y por ahí anda --cortesía de la IA y de la AI-- un video en el que el propio JFK oficia de guía y explica en detalle cómo le volaron la cabeza... Y no muy lejos el Texas Theatre donde (pasillo 2, fila 3, butaca 5) se atrapó a Oswald quien empezó a decir que ya no era un Lee Harvey sino "un patsy": un chivo expiatorio a sacrificar. Y Rodríguez se hospeda en el coqueto Madison Hotel donde, aseguran, Oswald se hospedó la noche antes de aquel día después. Rodríguez pregunta en recepción (ahí, enmarcadas, las amarillentas primeras planas del Dallas Morning News y del Dallas Times Herald anoticiando de las muertes del muerto descapotable y del muerto comisariado) cuál fue su habitación. En recepción le preguntan cuál es la suya. "La 15", responde". "La de Oswald fue esa", le dicen. "A cuántos y a cuántas le dirás lo mismo", piensa y no le dice a Rodríguez a la recepcionista.

CUATRO Y Rodríguez (de paso por la ciudad, por una asunto de la agencia publicitaria Tangoz, donde es prisionero desde hace tanto, para pactar spot español para Shot!: cadena-barbacue lista para alimentar a cowboys-turistas cabalgando con nostalgia culinaria por Gran Vía o Passeig de Gràcia) hace una escala en el festival literario organizado por el Hay y la formidable librería The Wild Detectives (donde Rodríguez se compra bolañesca novela de culto de Robert Trammell con título irresistible: Jack Ruby & The Origins of the Avant-Garde in Dallas). Y, ay, no puede creer quien también está allí: su propio Oswald a quien en más de una ocasión quisiera dispararle como a Kennedy. Y sorpresa: en la ciudad hay varios murales que retratan a Oswald y ninguno (al menos Rodríguez no se cruza con ellos) que honren a JFK. LHO le gana por varios cuerpos en el imaginario colectivo dallasiano, parece. Y, en algún lado, el latido constante y delator de todos esos informes clasificados a desclasificar. Mientras tanto y hasta entonces se seguirán acumulando las muy verdaderas mentiras, las hipotéticas hipótesis, las teorías tan prácticas a la hora de apuntalar y apuntar sobre el mito del apuntador y del apuntado. En cualquier caso, Rodríguez tiene perfectamente claroscuro lo que sucedió ahí, a pleno sol. Y hasta podría explicarlo con dicción y fraseo de aquel magistral y monologante Donald Sutherland en JFK, en el Lincoln Memorial honrando a otro presidente pasado por bala: Jackie --quien ya se había encargado de que despacharan a Marilyn-- lo mandó matar cansada de sus infidelidades.

Y, soñador, Rodríguez canta con letra de David Byrne y sentimiento de Martin Amis & Don DeLillo, eso de "Habremos de despertar y descubrir que ya no está / Recuerda a este: nuestro pueblo favorito".

América The Beautiful, América La Soñadora del Sueño Americano, América La Loca.

Y La Historia --y La Histeria-- continúa.