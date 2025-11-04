La nueva adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro promete conectar con el público que valora el cine de autor y con los aficionados al horror gótico. Del Toro, un gran admirador de la obra de Mary Shelley, presenta su versión del clásico con una narrativa que explora los temas profundos de la creación, la soledad y la humanidad. Con un reparto que incluye a Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, la película se ha convertido en una de las producciones más anticipadas.

El regreso de un mito del cine de horror

Guillermo del Toro, cineasta ganador de un Oscar, vuelve a reinterpretar las leyendas del horror, esta vez con Frankenstein. Desde el anuncio del proyecto, Del Toro ha expresado su deseo de ofrecer una visión diferente del monstruo, más cercana al hombre que a la simple imagen de un villano. En el centro de esta reinterpretación está Oscar Isaac, quien interpreta a Victor Frankenstein como un científico bohemio y egocéntrico. Del Toro lo describe como "un artista incomprendido cuya rebeldía y tragedia lo impulsan a crear vida en un intento de desafiar los límites de la humanidad". La estética visual de la película, a cargo de Dan Laustsen, promete un festín para los sentidos, como ya demostraron trabajos previos como La forma del agua.

La esencia emocional de la criatura

Jacob Elordi, conocido por su papel en Euphoria, asume el papel de la criatura. Del Toro destaca la importancia de los ojos de Elordi, capaces de transmitir tanto inocencia como monstruosidad. "El viaje emocional de esta criatura es una representación de un alma inherente que lucha por encontrar su lugar en el mundo", comenta el director. Elordi ha compartido que la preparación para este papel fue tanto emocional como física, lo que lo desafió a redefinir su pasión por la actuación.

Un reparto estelar con personajes complejos

Mia Goth interpreta un doble papel intrigante: Elizabeth Lavenza y Claire Frankenstein. Ella encuentra su conexión con los personajes a través de un proceso creativo basado en el vestuario y la ambientación, generando escenas que logran capturar tanto la fragilidad como la fuerza femenina. Christoph Waltz se une al elenco como Heinrich Harlander, un mecenas con una conexión oculta con Frankenstein. Además, el joven Christian Convery interpreta a un Victor de corta edad, mientras que figuras como Charles Dance y David Bradley enriquecen la narrativa con sus interpretaciones de la familia Frankenstein y otros personajes secundarios.

El impacto cultural y la reflexión humana

Más que una adaptación de una novela clásica, esta versión de Frankenstein se convierte en una reflexión sobre el dilema humano del poder frente a la creación y la responsabilidad. Victor Frankenstein no es solo un científico: es una representación de la paternidad y la pérdida en una era moderna. Del Toro, en última instancia, nos invita a cuestionar los roles que asumimos en la creación de monstruos surgidos de nuestras propias aspiraciones y egoísmo.

La versión de Guillermo del Toro de Frankenstein se estrenará en Netflix el 7 de noviembre de 2025 y promete ser una de las producciones más notables de ese año.

