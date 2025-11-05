“El tipo sostiene que el arte y la poesía son una forma, quizá la única, de torcer el destino. Y finalmente comprende, como todos aquellos que han querido vulnerar al oráculo, que todo lo que realiza para eludirlo no es más que una forma de cumplirlo más cabalmente”, cuenta Alejandro Dolina. La voz inconfundible de La venganza será terrible tiene cuerpo y escena nuevamente. Esta vez en el Picadero Teatro (Pasaje Santos Discépolo 1859) junto a Cora Barengo, donde todos los jueves a las 22 desde hace dos meses interpretan La noche extraviada o los libretistas del mundo. Una obra que conjuga poesía y músicas.

“La obra es una especie de conferencia fantástica dada por un tipo que sigue las órdenes de unos agentes del destino, que son los libretistas del mundo. Unos tipos que le dan órdenes para cumplir su destino y todas las noches lo obligan a dar la misma conferencia acerca del valor del arte. Es siempre igual, pero en cada conferencia se le presenta una mujer que dialoga, que recita poesía e interroga. Toda la obra es una especie de colección de diálogos y pasos de comedia sobre el arte, la poesía, el destino, y la posibilidad de eludirlo”, cuenta Dolina.

“Toda la obra plantea la posibilidad la posibilidad de resistirse a los mandatos, a las voluntades que de algún modo dirigen nuestra vida, que no son ciertamente los libretistas del mundo sino las fuerzas de los poderosos y que realmente producen una especie de determinismo que hacen que no podamos salir de cierto círculo. Todo planteado en términos muy poéticos. Cada una de las mujeres –que, en definitiva, es siempre la misma- recita poemas, hay algunas canciones y un tono humorístico. Y el final es más bien trágico.

-Todo muy griego.

-Es muy griego, claro. Casi diría que el formato griego es que el destino se burla de vos, te hace creer una cosa y luego pasa otra. Ahí están los ejemplos clásicos: el rey de Libia que consulta al oráculo de Delfos para ver qué va a pasar si ataca Persia y recibe como respuesta que “va a caer un gran imperio”, entonces ataca y el gran imperio que cae es el suyo. Y luego el más famoso, el de Edipo, que todos hacen lo posible para que la profecía no se cumpla, que no mate al padre ni esté con la madre, pero la profecía se cumple del modo más irónico.

-Shakespeare decía que todos somos actores en el mundo. ¿Dialogás con Shakespeare en esta obra?

-No mucho, pero sí hay unos libros que estas mujeres misteriosas cada tanto le entregan al protagonista y hay algo de teatral porque el hombre consulta, con la esperanza de que el destino cambie, de encontrar un nuevo amor, de salir de esa rueda que se repite, pero cada consulta es también un desengaño. Lo similar está en comparar la vida con un teatro, donde el mundo es el escenario y el actor es uno. Agregaría que uno también es el teatro.

-¿Qué rol cumple el elemento de la niebla en la obra?

-Es un elemento más de engaño, de error en la percepción. Es la metáfora del idioma, del lenguaje. Decimos algo y los demás entienden otra cosa. Incluso la poesía es un ida y vuelta de percepciones tergiversadas. En el esquema de Shannon el tipo habla de ruido. El verso no se completa hasta que no llega a percibirlo el destinatario. Lo paradójico es que generalmente se percibe con ruido, con distorsión, imperfectamente. Y la niebla es la metáfora de esa imperfección. Entendemos todo mal porque el idioma es de algún modo niebla.

-Señalás que la poesía es una posibilidad de salida. ¿Fuera del escenario también?

-La poesía es una posibilidad. Es eso. Una manera de caminar. Pero a poco que uno reflexiona comprende que es cierto que la poesía es poderosa, y hay ejemplos históricos y míticos acerca del poder de la poesía. Por ejemplo, para los nórdicos el dios más poderoso era un cantor, un poeta. Los griegos pensaban que los dioses hacían que ocurrieran todos los sucesos del mundo para que los humanos tuvieran algo que cantar. La caída de un imperio era un pretexto para lo verdaderamente importante: que alguien cantara. El canto es poderoso, puede torcer al destino, vencerlo, que cambie y se resignifique. Pero la otra verdad es que la poesía también es engaño, y necesita del engaño y del extravío. Entonces tal vez es solo una esperanza. Pero una esperanza engañosa por su misma naturaleza. Y al final en la obra el tipo termina diciendo que el engaño es nuestra única esperanza. Del mismo modo que vemos celeste y no hay tal celeste, también necesitamos un engaño que nos haga creer que somos capaces de cumplir alguno de nuestros deseos.

-Prologaste un poemario de Cora que inspiró esta obra, también. ¿Cómo fue el trabajo con ella?

-Ella escribió un libro y algunos de sus poemas forman parte de la obra. Ella tiene virtudes poéticas interesantes pero también es actriz y sigue una escuela pompeyana –Audivert fue quien nos orientó en algunas formas actorales-. Ella recita con mucho cuerpo, con unos movimientos muy particulares, e incluso una de las mujeres que se presentan ante el tipo representa alguna mujer que estuvo en alguno de mis libros. Una mujer condenada a caminar siempre, que no se puede detener hasta que no cumpla con algunos requerimientos de los libretistas. Ahí ella recita mientras se mueve constantemente. Esa manera de interaccionar el movimiento obligado con una actividad poética es muy rara y causa un efecto muy fuerte en la gente, por el contraste entre un movimiento casi payasesco y una poesía deseseperanzadora.

-Hablás de efecto. ¿Cómo fueron estos dos meses en cartel?

-Fue muy emocionante porque más que multitudinaria la recepción fue profunda. La gente termina de un modo muy sentimiental. Nos saluda un poco consternada pero también con ganas de abrazarnos. Con esa tristeza que uno tiene cuando se habla temas demasiado profundos. La gente con su cariño ha visto una profundidad que la obra no tiene. Pero advierto una diferencia entre esta obra y otras cosas más cínicas que hacemos nosotros con La venganza o con Darío Sztajnszrajber: acá hay una cosa más cariñosa con nosotros.

-También dialogan con el presente.

-¡Claro! En un momento el conferencista se decide a hacer trampa. Se apropia de un libreto que no es el suyo para ver si en ese otro texto encuentra un poco de libertad. Y el libreto dice “vamos a hacer unos ejercicios de libertad”. Y los ejercicios son más bien irrisorios. Hasta que se da cuenta que ese libreto es tan falso como los otros. Recordé mucho una frase filosófica de Espert: “libertad sí o sí”. Una frase muy graciosa. Porque eso es lo contrario a la libertad, que es la posibilidad de elegir. Si hay un solo camino, eso es lo contrario a la libertad. En la obra hay algunas pequeñas referencias al momento que se vive y a la dificultad que tenemos para amar, para empatizar, para ayudar. Siento que por ahí no hacemos otra cosa que cumplir con un libreto.