El secretario de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), Horacio Moschetto, advirtió por una caída en las ventas, no solo en el rubro, sino a nivel generalizado , ya que los argentinos están usando la tarjeta de crédito para comprar alimentos y no bienes durables.

“Nosotros notamos una caída generalizada del consumo que ya viene desde hace un tiempo. Uno de los factores es que la gente usa la tarjeta de crédito para ir al supermercado . Muchas veces, la gente hace el pago mínimo y la financiación es muy cara, y cada vez queda menos disponibilidad para el consumo. La gente consume lo que es esencial: comida, impuestos y servicios y les queda menos resto para las demás cosas”, afirmó en diálogo con la 750.

Para el representante del sector del calzado, esta situación forma parte de “un combo” en el que se suman la caída del consumo con la apertura de las importaciones y el aumento de los gastos fijos.

“Nosotros hemos tenido más del 100 por ciento de aumento. Eso, sumado a un gran volumen de entrada de calzado de contrabando, más el ingreso de mercadería que entra por las nuevas cadenas de venta digitales, junto con la caída de consumo, hacen un combo perfecto para que caiga la venta de calzado”, señaló.

En este contexto, Moschetto lamentó no ver “un horizonte claro”. “Estamos tratando de usar todas las herramientas y el ingenio que tenemos para poder seguir sosteniendo la producción, pero se hace realmente difícil”, dijo.

Asimismo, expresó una postal de la constante crisis en la administración de Javier Milei, despidos y cierre de fábricas.

“Hay un gran sobrestock de mercadería y más zapatos de lo que el mercado puede consumir. Los comerciantes, los fabricantes y los distribuidores tienen sus stocks llenos de mercadería, lo que afecta muchísimo a la producción, que va achicando estructuras y despidiendo personal. El año pasado y este año llegamos casi a los 10 mil despidos y el cierre de 100 fábricas”.

Por último, sostuvo que hay un “permanente diálogo” con las autoridades y los distintos “eslabones” de la cadena de producción sobre las modificaciones que se deberían realizar para que el sector sea “más competitivo”.

“Hubo varias medidas donde sí se favoreció el ingreso de mercadería con quita de impuestos. Ahora estamos trabajando para sacar una medida antidumping que teníamos contra el ingreso de bajo valor de mercadería china. Y no vemos nada de eso reflejado en la producción. Los costos de logística y tributarias son realmente pasados para una industria que está casi parada”, cerró.