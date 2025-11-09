TEATRO

DesInventario

Nora Lezano abre su archivo y desarma la frontera entre vida y obra para armar con fotos, cartas, diarios, remeras escritas, audios y reliquias del rock un autorretrato en escena. DesInventario no es un museo: acá hay gestos, pulso, recuerdos. En su segunda temporada después de su estreno en Cazadores, esta performance funciona como la despedida de una etapa para la “gran fotógrafa del rock” y como ensayo sobre la memoria material: ¿qué guardamos, qué tiramos, cómo un registro insiste en recordar lo que se creía olvidado? Entre la obsesión por documentarlo todo y la necesidad de soltar, la pieza busca una forma de calma sin negar la potencia del vértigo.

Jueves a las 20 en Estudios Los Vidrios, Donado 2348. Entrada: $20000.

Contemplar la manada

Un hombre mira una docuserie de chimpancés y cruza esas imágenes con sus experiencias de macho humano. Entre lecturas de Jane Goodall, porros y recuerdos de una infancia lejos de su bosque natal, aparece una pregunta insistente: ¿de dónde viene tanto amor de los machos hacia sí mismos? El mexicano Marco Norzagaray convierte ese impulso en una pieza mínima y frontal: autobiografía en escena, humor seco y deriva ensayística. Un unipersonal de migración y masculinidad que observa la manada para mirarse, sin tesis cerradas y con la incomodidad como motor.

Viernes a las 21,30 en Movaq, Malabia 852. Entrada desde $13000.

MÚSICA

Bifurcan

Cuarto disco del colectivo montevideano Trópico Duclós, que desde hace casi una década orbita alrededor del hacer y especialmente también del dejar hacer del guitarrista, cantante y compositor Matías Rodríguez, y que actualmente ha buscado estabilidad en una formación de quinteto que se completa con José Nozar en batería, Magdalena Sena en sintetizador y piano, Marcelo Fernández en guitarra y Nicolás Urroz en bajo. La original naturaleza mutante del combo era explicada por Rodríguez destacando que ya tenía grupo estable: Cadáver Exquisito. Con otro integrante de aquel grupo, Manuel Souto, más el agregado de otros músicos de la escena –de grupos como Alucinaciones en Familia, Buenos Muchachos o Hablan por la Espalda–, fueron apareciendo sus primeros simples y discos. El flamante Bifurcan es el sucesor de Mamboretá (2022), del que participó Tüssi Dematteis como invitado en el tema “Cafeinómana”.

Hasta que aclare

Nuevo EP del dúo de folklore que forman Eva Sola y Nadia Szachniuk, que ya tienen dos premios Gardel en su haber por su primer y segundo disco. Grabado a mediados de este año, en este nuevo trabajo se destaca el uso del arpa criolla o popular, instrumento introducido por los jesuitas en tiempo de las Misiones. De allí deriva su uso en la música litoraleña y paraguaya pero también en el folclore del noroeste argentino, uso que se va perdiendo hasta desaparecer en la segunda mitad del siglo. Sumando a Lorenzo Paris en arpa, y con Andrés Pilar en piano, Seva Castro en guitarra y Facundo Guevara en percusión, el ahora quinteto estará presentando la novedad el viernes 28 en La Carbonera, Carlos Calvo 299.

ONLINE

Cometierra

La novela de Dolores Reyes, publicada originalmente en 2019, se transformó en un fenómeno de ventas luego del “escándalo” suscitado alrededor de su inclusión como material de lectura optativa para estudiantes secundarios y adultos bonaerenses. La adaptación de Daniel Burman –bastante libre a pesar de tomar el concepto central del texto– traslada la acción del conurbano bonaerense a las afueras de la capital mexicana, aunque gran parte del rodaje tuvo lugar en Uruguay. Aylin (Lilith Curiel) es la chica con poderes especiales que, al llevar tierra a su boca, es capaz de entrar en contacto con los muertos, en particular las víctimas de la violencia de género. Muy conscientemente la miniserie, que ya está disponible en Prime Video, adquiere un tono de drama adolescente –con banda de sonido a tono– aderezado con toques sobrenaturales, que parece hablarle a una generación de espectadores jóvenes.

Atasco

El punto de partida es sencillo: en esta serie española un embotellamiento de tránsito altera o cancela los planes de un puñado de personajes. En parte drama pero, en gran medida, comedia, los seis episodios de media hora retratan a un conductor de ambulancias que anda desesperadamente en busca de un baño, una pareja de operarios de grúa que deben refrenar su romance, unos ladrones que pensaban robar una joyería y un camión de catering al cual se le complica llegar a tiempo a su destino. Disponible en la plataforma Flow, la saga está protagonizada por Eduardo Soto, María León y Antonio Resines, entre otras figuras ibéricas.

CINE

76 89 23

El documental de Federico Benoit describe la génesis, lanzamiento y reacciones ante el largometraje 76 89 03, el clásico moderno de Cristian Bernard y Flavio Nardini. Con la participación a cámara de Fernando Martín Peña, Sandra Gugliotta, Marcelo Piñeyro, Martín Slipak y los propios realizadores, la película intenta “deconstruir el pasado y el presente aportando una mirada actual mediante entrevistas, archivos, hallazgos periodísticos e ilustraciones”. La comedia negra de Bernard y Nardini, que fue recibida tanto con los brazos abiertos como con airadas críticas, provocando en su momento una pequeña pero potente discusión pública, cumple veinticinco años, y el documental se propone como una reflexión tanto cinematográfica como social. En calidad de preestreno, podrá verse el miércoles próximo a las 20 y el miércoles 19 a las 18 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444).

Tortuga persigue a tortuga

La sala de cine del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) está exhibiendo, todos los sábados de noviembre a las 18, el largometraje del realizador Víctor González, que formó parte de la competencia Vanguardia y Género del Bafici. Película construida alrededor del material de archivo personal, sobre ella el cineasta afirma que “nace del deseo de hacer cine sin importar cómo, usando las circunstancias de mi vida como tema y motivo. Los dos sucesos que conforman la película fueron registrados –o interpretados, si se prefiere– a fines de los años ochenta en VHS. Ese material estuvo allí, esperando, hasta que me decidí a editarlos”.

TV

Noche de Grammys latinos

Previsiblemente, todos los años, la tradicional temporada de premios arranca por estas fechas y continúa hasta marzo, con el broche de oro de los Oscar. Este jueves 13 será el turno de los Grammy latinoamericanos, que celebran lo mejor de la música en idioma español y aledaños. El lugar de la transmisión será el hotel MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se concentrarán algunas de las figuras más relevantes de la industria musical al sur del Río Bravo. La personalidad latina que recibirá el galardón por su carrera no es otro que Raphael y varios de los nominados en distintos rubros ofrecerán pequeños shows en vivo. Entre otros, Pepe Aguilar, Aitana, Iván Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte. ¿Subirán nuevamente al escenario Bad Bunny, Alejandro Sanz y Ca7riel?

Jueves 13 a partir de las 21, por TNT. También puede verse por HBO Max.

Daryl Dixon

Y se va la tercera de The Walking Dead: Daryl Dixon, uno de uno de los tantos spin-offs de la serie seminal. Norman Reedus está de regreso en el rol titular, continuando su viaje para volver al hogar y reencontrarse con sus seres queridos. Claro que el derrotero incluye tierras peligrosas, y en cada kilómetro se enfrentará a desafíos inesperados, corolarios de los efectos globales del Apocalipsis Caminante que forma parte del nuevo mundo. Se suma al reparto la joven actriz argentina Candela Saitta, la intérprete de Máxima en la serie homónima, como Justina, una nueva aliada en la lucha contra los zombis.

Lunes a las 22, por AMC.