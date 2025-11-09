La primera arma que sostuvo fue la mano de su madre: sintió los huesos de sus dedos como espadas envainadas. Otras partes del cuerpo también lo fueron. Sus ojos, por ejemplo, podían “resplandecer como pequeños cuchillos, los que se usan para destripar un pez”. Todo esto “lejos del amo, que es tan blanco como mi madre oscura”, según se lee en la atrapante apertura de Este mundo ciego, la última novela de la escritora norteamericana Jesmyn Ward –autora de gemas como La canción de los vivos y los muertos (2017), su segundo National Book Award–, que llegó recientemente a Argentina editada por Sexto Piso.

El amo y sus cautivos negros en el Sur esclavista, entre los bosques de Carolina y árboles repletos de abejas, son el centro del relato donde la niña Annis, de dientes separados y “nieta de una guerrera”, establece una relación estrecha con su madre, tan visceral como agotadora: “Mamá siempre ha sido una mujer que esconde un corazón tierno: una mujer que cuenta historias con un susurro de hojas crujientes, una mujer que arde como un farol cuando me guía en la oscuridad del mundo, una mujer que me hace un regalo cada vez que desenvaina y me enseña a luchar”.

En la oscuridad de ese mundo, entre resentimientos y un amo imponente, la madre trabaja en la cocina mientras la niña recoge leña, agua y luego el orinal del amo, que está escribiendo en su habitación. “Me examina de la misma forma que estudia a sus caballos, su atención es tan firme y minuciosa como si tocara un cuello de largas crines, un anca musculosa, un lomo arqueado y desgastado por la silla de montar”, observa la niña, que desea cerrar la boca y enmudecer al tiempo que envidia a las hijas del amo por su plácido descanso dentro de la morada, donde un tutor les cuenta relatos de la antigua Grecia en voz alta. Annis frega el suelo hasta que reluce como “bellotas bruñidas” y, presa de su curiosidad, escucha a escondidas detrás de la puerta, sin temor a ser descubierta.

El amo le pide que lo ayude a sacarse sus botas, y Annis recuerda, asqueada y arrodillada a sus pies, cuando su madre fue empujada al suelo en una habitación vacía. “Cómo la violó aquella vez y luego otra en el río, y otra, y otra, hasta que ella dejó de contarlas y se quedó embarazada de mí”, dice en una cruda revelación de su monólogo interior, con claras influencias faulknerianas. En otro pasaje, la madre invoca los llamados de sus ancestros africanos, una especie de protección tan desesperada como prepararse para luchar con varas y látigos artesanales. Su mamá habla con respeto de su descendencia, alrededor del silencio que se prolonga en la cabaña: “Enseñarte cómo luchaba Mama Aza, sus historias, es una forma de recordar ese otro mundo. Esa otra forma de vida. No era un mundo perfecto, pero no estaba tan mal como este”.

Una lucha milenaria que, desde la más impotente subordinación, reconoce matices y pequeñas astucias, que la niña atesora como un catálogo de lecciones en el camino hacia su identidad: saber cuándo quedarse y cuándo irse, cuándo no luchar. Saber cuándo aguardar y esperar el momento, cuándo observar y cuándo esquivar. “Eso también hay que saberlo”, aconseja la adulta. Las horas se alargan, la niña ve cómo sus “hermanas cetrinas”, las hijas gemelas del amo, se desenvuelven indiferentes a su trabajo pesado, los cuerpos de los esclavos están en alerta, y en esos diálogos íntimos, por fuera del control de los poderosos, la voz femenina, antes de ser vendida por su amo y separada de su hija, parece encabezar una resistencia sutil, de palabras que permanecen como un anhelado grito de libertad cuando no exista calidez en ninguna parte: “Hay que ser astuta, hay que ser inteligente. Si no, no sobrevives. En este mundo, tú eres tu propia arma”.

Escrita bajo una prosa punzante y con tintes de realismo mágico, tan poética como llana en sus descripciones y pensamientos, la historia de Este mundo ciego es la de tantas familias de negros esclavos en la América profunda, una inmersión en un mundo de secretos y espíritus, de mitos y leyendas, del amoroso vínculo vivo con los muertos. “¿Es la sangre lo que une a los hermanos? ¿O es el Mississippi, que corre por la vena más gruesa de Norteamérica?”, es una de las citas con las que Ward introduce el relato, un fragmento del poeta Jericho Brown. Y el torrente de la escritura afronorteamericana recobra ecos de, entre otros, James Baldwin, Toni Morrison, John Edgar Wideman, Ta-Nehisi Coates y Colson Whitehead. Retrato de lazos familiares y vidas oprimidas entre la crónica social e histórica bajo un infierno a ras del suelo, en la acumulación de pérdidas, desobediencias, orfandades y plegarias, atmósferas espectrales, incluso sobrenaturales, y esos huesos molidos “que se deshacen como el polvo en las articulaciones”.

“Me froto las sienes para amasar el dolor de las preguntas”, son frases-látigo mientras la niña se convierte en adolescente, extraña a su madre, padece insomnio y se consuela con la compañía de otras mujeres de su misma condición, sobre todo de Safi, con quien incluso comparte una intimidad erótica. Pronto Annis padece la propia experiencia de ser vendida a nuevos amos, atada y humillada a una hilera de cuerdas. “Nosotras, niñas hambrientas de amor y hartas de dolor”, ruge en el comienzo de un dantesco periplo, el de un rebaño humano a manos de los traficantes, “los hombres de Georgia”, desde los campos de arroz hasta una imponente plantación de azúcar en Luisiana y pasando por los mercados de esclavos de Nueva Orleans.

En ese mar de llanto y el abandono de toda esperanza, en el que caen desplomadas centenares de personas, retumban las viejas y tiernas enseñanzas de las esposas guerreras veteranas, los relatos místicos y un espíritu del viento que se hace llamar Mama Aza. Y entonces, entre Caronte y la travesía de almas mortuorias, entre vigilias, sueños y ausencias elementales, algo en Annis impide la claudicación. Y una nave de mujeres baila y canta en el firmamento como un bálsamo en medio del horror, tanto como la literatura y su poder narrativo contra todo tipo de racismo.

Este mundo ciego / Jesmyn Ward

Sexto Piso

256 páginas