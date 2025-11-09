DOMINGO 9

ETCÉTERA

Laura Wittner La editorial Esta Vida No Otra presenta su catálogo federal 2025 donde más de 15 artistas en escena corporizarán un catálogo de poesía, novelas lúdicas, posters-cancioneros y performance. Desde 2024 el editor y gestor cultural cordobés Ricardo Cabral dio nueva vida a una plataforma multidisciplinaria que hoy se amplía con un catálogo robustecido por la variedad de voces y el cruce de artes. Laura Wittner (foto) leerá fragmentos de Diario de menopausia, recientemente publicado por Bosque Energético, en compañía de Amelia Bronfman en guitarra y voz.

A las 18.30, en Roseti, Gallo 764. Entrada: $7500.

CINE

El fuego que hemos construido Puede verse la película dirigida por Luis Fontal, con Verónica Intile, Andrés Ciavaglia y Ezequiel Tronconi. El fuego que hemos construido aborda las tensiones internas de sus protagonistas y las distintas formas en que se manifiestan los vínculos afectivos. Mora ofrece subrogar su vientre para que Fran y Andy puedan ser padres pero después se arrepiente e intenta fallidamente realizarse un aborto. Así es como, inesperadamente, los tres se embarcan en una convivencia que altera todo lo imaginado.

A las 19, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $8500.

Ropa limpia, negocios sucios Se proyecta la película por la que Stephen Frears fue nominado al Oscar y proyectado a nivel internacional. El film permitió, además, descubrir tanto al escritor Hanif Kureishi como a un joven Daniel Day-Lewis. Ropa limpia, negocios sucios narra la historia de dos amigos (alguna vez amantes) encargados de rescatar una lavandería en decadencia que se entrecruza con el paisaje social de la inmigración en Gran Bretaña, la violencia racista, el crimen y la comedia romántica.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Espil + Fernández Luego de tocar a dúo desde hace cinco años, An Espil y Cirilo Fernández se proponen hacer los discos de Radiohead Ok Computer y Kid A. A base de talento y perseverancia, An Espil tiene ganado su lugar como una de las mejores voces femeninas del país. Ya sea en plan solista, en dupla con Abril Olivera o como parte de Nafta, la cantante despliega toda su versatilidad. Cirilo es productor, compositor y pianista. Ha trabajado con artistas como Emmanuel Horvilleur, Julieta Venegas y Julieta Rada.

A las 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

Innocenti canta a Gabo Virginia Innocenti invita a celebrar y agradecer el valioso legado musical de Gabo Ferro. Así, la artista invocaa a su amigo con versiones de las composiciones de Gabo y alguna de Favio, de Tita, de Spinetta. La banda se completa con Sergio Zabala, guitarra y coros, y el dúo Tango Cañón: Julio Coviello, bandoneón y Nicolás Di Lorenzo, piano.

A las 20, en La Carbonera, Carlos Calvo 2999. Entrada: $30000.

LUNES 10

CINE

Amores perros En su 25º aniversario, vuelve al cine, remasterizada en 4K, la obra maestra de Alejandro González Iñárritu, en la que las vidas de tres personas se ven unidas por un accidente automovilístico fatal y el, en apariencia, intrascendente destino de un perro. Considerada como un parteaguas en el cine mexicano contemporáneo, Amores perros es una pieza con un profundo impacto artístico y una mirada crítica de las relaciones humanas. Con Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Humberto Busto y Álvaro Guerrero.

A las 20.30, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $2600.

ARTE

Valerie Brathwaite Un propio andar fluyente reúne alrededor de cuarenta obras, entre dibujos y esculturas, que recorren la producción de Brathwaite desde los años 70 y destacan su producción reciente. A través de un juego sutil entre abstracción y figuración, Brathwaite ofrece una mirada femenina de profunda raíz ecológica. Nacida en Trinidad y Tobago en 1940, fue reconocida por sus dibujos, grabados y esculturas que, según sus palabras, se originan en su “fascinación por la belleza avasallante de montañas, plantas exóticas, pechos y piernas de mujeres, torsos masculinos y los cuerpos maravillosos de los animales”.

En el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $9000.

Rodrigo Túnica Timbó Timbó es la primera muestra individual del artista. Cuenta el texto de sala: que el primer árbol que Rodrigo plantó en su vida fue un timbó. Aquel acto inauguró una nueva conexión entre humano, plantas y planetas: “Con el tiempo esa acción se amplificó: miles de timbós y otras especies fueron diseminados por el territorio. En paralelo, comenzó a extender las primeras ramificaciones de una práctica artística sostenida en el estudio entrecruzado del cosmos y el medio ambiente”.

De lunes a viernes de 10 a 18, en De Sousa Galería, Paraguay 675. Gratis.

MÚSICA

Cap’n Jazz Se presenta en Buenos Aires la banda de Midwest Emo proveniente de Chicago, formada en 1989 por los hermanos Tim y Mike Kinsella. Después de varios nombres cambiados y tras la adhesión de Davey Von Bohlen como guitarrista, la banda comenzó a ganar culto en el área de Chicago y en el medio-oeste de Estados Unidos.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $40000.

Bebop Big Band Las grandes orquestas tuvieron su época dorada en los años ‘40. Además, históricamente las orquestas actúan los lunes en los clubes. La Bebop busca ser parte de esta tradición y ofrecerle a su público la experiencia de escuchar dieciséis músicos en escena. Está dirigida por el trompetista Mariano Loiácono y cuenta con grandes solistas como Gustavo Musso, Sebastián Loiácono, Pablo Raposo, Ramiro Penovi, entre otros.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $14000.

MARTES 11

ETCÉTERA

Martes de Poesía y Música El cierre de la octava temporada se celebra con una fecha rosarina. Desde allí llegan dos artistas consagrados que representan a su ciudad, cada uno dentro de su ámbito: Adrián Abonizio, autor de temas inmortales como “Mirta, de regreso”, “El témpano” o “Dios y el diablo en el taller”, vendrá con sus canciones históricas así como las de su nueva y prolífica cosecha. Para acompañarlo, invita a Beatriz Vignoli, cuya poesía acaba de ser antologada en Viernes, un volumen consagratorio. Coordina Martín Pérez.

A las 19.30, en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

MÚSICA

Geordie Greep La mente maestra detrás de Black Midi se presenta por primera vez en la Argentina. Tras la disolución de su banda, Greep lanzó su carrera solista con The New Sound, un disco que confirma su estatus como uno de los artistas más singulares de su generación. Grabado entre Londres y São Paulo junto a más de 30 músicos sesionistas, el álbum se constituye, sobre todo, como una experiencia sonora desbordante, que cruza jazz-funk, pop alternativo y referencias a la música latinoamericana, con un enfoque compositivo libre y llamativo.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $55000.

El Conjuro de las Cumbias Tristes Las canciones de esta banda hablan de amores, desencuentros, ilusiones, frustraciones y sueños. El Conjuro de las Cumbias Tristes toca principalmente composiciones propias, entre cumbias, boleros y algún otro ritmo, pero pasados por un tamiz fuera de todo género. Completan la noche Los Catacumbias, quienes hibridan ritmo con psicodelia y oscuridad.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $5000.

FOTOGRAFÍA

Boleslaw Senderowicz Entre 1950 y 1980, Senderowicz se consolidó como un fotógrafo clave de la modernidad argentina. Su producción representa un capítulo esencial de la cultura visual del país y un documento de los gustos de la sociedad de su tiempo. La muestra Soñarse modernos ofrece la oportunidad de acercarse a la obra de este pionero de la fotografía publicitaria y de moda que contribuyó a renovar su lenguaje y legitimarla como forma artística. Curada por Mercedes Claus y Diego Guerra.

De martes a domingo de 14 a 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

CINE

La corriente Últimas proyecciones de la nueva película de Hong Sang-soo. Cuando un escándalo que involucra a varias estudiantes estalla en una universidad femenina, Jeonim, artista y profesora en el centro, pide como favor a su tío Sieon que dirija una pieza para el festival de su departamento. Mientras avanzan los ensayos, Sieon empieza a sentirse atraído por la profesora Jeong, colega de Jeonim.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $7000.

MIÉRCOLES 12

MÚSICA

Juana Rozas La artista despide el año con su segundo disco, Tanya, que lleva el nombre de su alter ego dark, una criatura nacida del dolor y del artificio. Juana no canta para agradar, canta porque algo arde y no sabe apagarse. El show de esta noche promete un recorrido por las canciones que integran el álbum que cuenta con la participación de músicos como Santiago Motorizado, Chita y Marttein. Una experiencia cautivadora con una de las artistas más destacadas de la nueva escena.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $20000.

Epumer + Machi + Judurcha La reunión de estos tres grandes músicos argentinos ha representado el retorno de uno de los grandes bajistas del rock nacional, Machi Rufino (ex Invisible y Pappo’s Blues), y también el del gran guitarrista Lito Epumer. Junto a Cristian Judurcha en batería, abordan el jazz-rock, encarado desde la perspectiva de instrumentistas formados en el rock y fascinados por el jazz.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $16000.

TEATRO

La gaviota Con Muriel Santa Ana, Diego Cremonesi, Juan Cottet, Carolina Kopelioff, Vando Villamil y María Inés Sancerni, entre otros. Estrenada en 1896, La gaviota (una pieza que, solo en apariencia, trata sobre los conflictos románticos y artísticos de un puñado de personajes de distintas generaciones) es una de las obras cumbre en la historia del teatro, y uno de los puntos más altos en la carrera de cualquier artista dedicado a la tarea teatral.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $10500.

CINE

Amor descartable En la primera película de found-footage de la historia del cine, podría encontrarse al bisabuelo de la realizadora, desertor de la Revolución rusa. Un siglo después, Azul descubre en sus propios videos domésticos, grabados durante los años ‘90 por su padre, poderosas ficciones de una clase social. Remontando los descartes en diálogo con su madre hipoacúsica, Azul se pregunta si es posible torcer lo heredado en pos de un futuro emancipado. Dirige Azul Aizenberg.

A las 17 y a las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gracias.

ARTE

Gustavo Bruno Se encuentra inaugurada la muestra de fotografías del artista argentino. Implícito está conformado por una serie de treinta imágenes que dan cuenta de una experiencia estética en clave baja y color. Un relato visual personal en el que la intención singulariza la imagen en lo banal, en la utilización de diferentes categorías estéticas, en la dinámica y las tensiones.Las representaciones pretenden evocar la manifestación de aquello que está contenido, desde la forma y lo abstracto del diálogo visual.

En la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

JUEVES 13

MÚSICA

K4 + Blanco Teta Dos de los proyectos más vanguardistas de la escena se encuentran en un escenario. Con picardía, performance y una energía fuera de lo habitual, K4 y Blanco Teta (foto) proponen shows que no se miran desde afuera: te arrastran, te atrapan por completo. Blanco Teta presenta La debacle de las divas, un álbum que explora la urgencia de la juventud, el paso del tiempo y la saturación del capitalismo; mientras que K4 trae Yo también les tengo miedo, un viaje al interior del abismo donde las emociones cambian la forma de mirar el mundo.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $15000.

Molchat Doma La banda bielorrusa se presenta por primera vez en Argentina. Integrada por Egor Shkutko en voz, Roman Komogortsev en guitarra, sintetizadores y caja de ritmos, y Pavel Kozlov en bajo y sintetizadores, el trío construyó un sonido inconfundible que transita con soltura entre el post-punk, la new wave y el synth-pop, con una estética oscura, bailable y profundamente melancólica.

A las 19, en el Complejo C Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: desde $70000.

ARTE

Marcos López Se inaugura Marcos López: fotografías 1975-2025, la primera gran exposición antológica dedicada al fotógrafo argentino. Curada por Valeria González, la muestra reúne más de 200 obras que abarcan cinco décadas de creación, desde sus primeros años en Santa Fe hasta una selección de más de cincuenta imágenes de los últimos cinco años, nunca antes expuestas. Abarca sus viajes por el mundo, retratos impactantes, escenas escenificadas de inspiración pop, fotografías intervenidas y piezas que han dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo.

De jueves a domingo de 12 a 19, en Fundación La Rivière, Caboto 554. Gratis.

TEATRO

Marcela contra la máquina Vuelve la obra de Mariana Chaud. Dos actores y una dramaturga se juntan a ensayar. La obra intenta contar los sueños de los personajes a través de una extraña hipótesis: los sueños se han deteriorado con el tiempo, como la alimentación, el aire y el agua. Entablan una competencia con la IA. Actores, personajes y sueños se confunden en pesadilla. Actúan Ximena Banús, Violeta Brener, Nicolás Levin y Luciana Lifschitz.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

CINE

El juego de la guerra Como parte del ciclo dedicado al cineasta británico Peter Watkins, considerado el padre del falso documental, se proyecta El juego de la guerra (1966). La película retrata el hipotético bombardeo nuclear en la ciudad inglesa de Rochester, el caos provocado por la evacuación forzada de la ciudad en medio del desconocimiento de las consecuencias de una guerra de esas características, la lucha de los sobrevivientes para adaptarse a la nueva situación en el entorno radioactivo y un mundo afectado en sus estructuras sociales.

A las 19, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

VIERNES 14

MÚSICA

107 Faunos Desde su formación en 2006, 107 Faunos ha construido una obra que lo posiciona como uno de los proyectos más representativos de la música indie. Conformado por Javier Sisti Ripoll, Félix Sisti Ripoll, Mora Sánchez Viamonte, Juan Pablo Bava y Felipe Quintans, el grupo combina melodías concisas, guitarras de sonido lo-fi y una lírica que entrelaza humor y referencias culturales urbanas. Remata la noche Hojas por el Barrio, cuyo sonido está influenciado por el indie, el punk rock, el garage rock y el rock de los ‘90 en Argentina.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $17000.

Bife La banda argentina formada por Javiera Luna Fantin e Ivo Colonna se presentan junto a Sato Valiente en bajo, Pablo González en batería y Lionel Demian Celaya en teclado. Bife presenta No pudimos, un álbum conceptual de sonido maduro. Las once canciones que conforman este nuevo disco estiran el sonido a banda de rock argentino desde el funk al aire de zamba, de la chacarera al tango y desde la cumbia a la balada.

A las 23.59, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $12000.

ETCÉTERA

La mayor Esta es una lectura performática y una experiencia sonora, musical, y lumínica, a partir del texto más radical de Juan José Saer. La propuesta es abrir una experiencia viva de la lectura del texto, como un modo de amplificar la lectura en sí misma, y la experiencia humana, de las palabras luchando para poder nombrar al mundo. La mayor, o de cómo desplegar un mundo más real que el de las cosas, o de cómo enfrentar a las palabras con sus propios límites. Performers: Victoria Roland y Guillermina Etkin.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

El Teatro como Bloque de Titanio Este es el título de una serie de encuentros en los que se intenta develar los procesos creativos de artistas que desarrollan sus actividades en el teatro, la danza, la performance, la dirección y la docencia. Hoy dialogarán Laura Paredes, actriz y guionista, codirectora del grupo Piel de Lava, y Lisandro Rodríguez, actor, director, docente y músico sobre la dirección teatral en la actualidad. Modera Mercedes Méndez.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

TEATRO

Radiofonías infinitas En una ciudad testigo y un barrio imaginario, Radiofonías infinitas despliega un laboratorio vivo donde el género radial se expande a través de un dispositivo mesa-partitura. La experiencia invita a sumergirse en el umbral donde pasado, presente y futuro se entrelazan, abriendo un espacio para escuchar y ser escuchados. Dramaturgia: Juan Ignacio Fernández. Actúan Pablo Castronovo, Ulises Martínez, Federico Pereyra y Federico Sack.

A las 21.30, en Fundación Cazadores, Villarroel 1440. Entrada: $18000.

SÁBADO 15

MÚSICA

Julieta Laso La cantora presenta su espectáculo Aves nocturnas, en el que realizará un recorrido por sus canciones más aquerenciadas junto a su cuarteto integrado por los guitarristas Juan Otero, Leandro Ángeli y Germán Montaldo, a quienes se suma Emilio Polledo en percusión. Aves nocturnas será también una velada compartida por grandes artistas invitadas como Liliana Herrero, Lidia Borda, Cucuza Castiello, Diego Baiardi y Daniel Godfrid, con quienes Laso interpretará tonadas del cancionero latinoamericano.

A las 20, en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875. Entrada: desde $25000.

Los Amados Se presenta en vivo la compañía argentina que, a través de una estética kitsch-tropical, logra una exquisita y divertida fusión entre el teatro y la música latinoamericana. De la mano de su carismático líder, el seductor Chino Amado acompañado por una distinguida orquesta de destacados músicos, Los Amados presentan un concierto en vivo con repertorio de boleros, tangos, cumbias, folklore y canciones de reconocimiento mundial, emocionando y divirtiendo a públicos de todas las edades.

A las 19, en el Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: desde $4000.

La Prohibida La drag queen y cantante española culmina su gira por Latinoamérica y se materializa en Buenos Aires. Cada vez que visita el país, la escena indie porteña revienta de entusiasmo. Hoy, afirma que es capaz de renunciar a los cielos del Mediterráneo a cambio de “un buen plato de locro”. Aunque sus canciones están llenas de imágenes propias de la ciencia ficción, ella parece estar con los pies muy sobre la Tierra.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $51750.

ETCÉTERA

Luis Gusmán A cuarenta años de la primera edición de En el corazón de junio, editorial Bardos vuelve a traernos esta novela de ruptura en una búsqueda estética cercana al realismo. La emblemática novela de Gusmán fue Premio Boris Vian 1983, escrita durante la dictadura. Dialogarán con el autor el escritor Diego Erlan, la periodista Lorena Suárez y el pintor Luis Santoro. Una cita imprescindible para celebrar a uno de los escritores más importantes de la literatura argentina.

A las 18, en La Libre, Chacabuco 917. Gratis.

TEATRO

De la mejor manera Federico Liss y David Rubinstein escriben, actúan y dirigen esta obra junto a Jorge Eiro. La obra captura el momento en que dos hermanos comienzan el duelo por la muerte del padre y organizan el velorio en el bar familiar, que no es otro que el Rodney. El público acompaña a los hermanos en este espacio no convencional y los sigue en una exploración de la masculinidad, sus mandatos y la figura del patriarca.

A las 19.30, en Rodney Bar, Rodney 400. Entrada: desde $17000.

