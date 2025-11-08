La cía Hurycan propone Salva, con dirección y coreografía de Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo. "En la conquista de uno mismo, donde se pierden y reordenan las referencias individuales y sociales, hay un aquello que se conserva a pesar del náufrago: como el último agarre antes de abandonar la embarcación", (A las 20.30, en el Centro Cultural Parque de España, entrada a colaboración.)
